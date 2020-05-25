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宜蘭童玩節取消 縣府改推星光樂園

中央社 / 宜蘭25日電

受到新冠肺炎疫情影響，宜蘭縣府決定停辦今年宜蘭國際童玩藝術節，改推「宜蘭童玩星光樂園」，7月18日起到8月30日於冬山河親水公園舉行，預估經費約新台幣2000萬元。

宜蘭縣文化局長宋隆全今天在議會答詢表示，今年因為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，很多國外表演團隊無法來台，且往年童玩節的戲水活動也無法舉行，只能忍痛停辦，縣府已決定改推「宜蘭童玩星光樂園」。

宋隆全向中央社記者說，「宜蘭童玩星光樂園」將從7月18日到8月30日於冬山河親水公園舉行，活動內容包括水舞燈光秀、藝文團隊演出和特色市集等，現場也會設置兒童遊戲設施。

宋隆全指出，經費預估約新台幣2000萬元，預定開園時間從下午4時到晚間9時，因此今年主打夜間活動，縣府會整合公部門和民間資源一同對外行銷，期盼吸引更多人暑假期間來宜蘭遊玩。

此外，宋隆全表示，以往童玩節每年約招募300名工讀生，目前預估工讀生需求量約20名至30名，中央若有相關暑期工讀計畫協助，縣府也會尋求機會，增加聘用工讀生。

受到疫情影響，宜蘭縣政府繼3月6日宣布綠色博覽會停辦後，宜蘭縣長林姿妙5月1日也決定停辦今年童玩節，宜蘭縣鄉村民宿發展協會評估，宜蘭暑假整體民宿總產值恐損失約新台幣3億元。

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