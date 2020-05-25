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4月寒害重創台東良質米倉 饒慶鈴：全力幫農民爭取救助
今年4月中旬一波寒流，導致花東縱谷台東縣四大良質米倉卑南、鹿野、關山及池上今年一期稻作不稔（空包彈），另海端及東河鄉也受害，總受害面積達410公頃，災情嚴重。
台東縣長饒慶鈴今天下午3點前往勘災後表示，縣府會提報中央為農民爭取現金救助。她要求各鄉鎮市公所加派人力、加快速度幫農民紀錄、拍照，作為日後爭取現金救助的依據。
台東縣政府農業處表示，4月13日寒流來襲，正值一期稻作結穗，受到寒風吹襲後，稻穗陸續發生稔實（結實）不全，變成空砲彈，屬於遲發性、非立即性的稻米災情。
饒慶鈴說，自寒流來襲後，農業處報告可能會有寒害，她即指示農業處要掌握實際災損，經調查關山鎮申報災害280公頃、池上鄉23公頃、鹿野鄉30頃、卑南鄉25公頃；另，海端鄉50公頃、東河鄉2公頃。
饒慶鈴今天下午由關山鎮長戴文達、池上鄉長張堯城、鹿野鄉長李國強、海端鄉長胡金至陪同，前往縱公地區關山、池上、海端鄉勘查災情。
饒慶鈴說，縣府會從寬加速來認定災情，報送農委會爭取現金救助及低利貸款，來協助農民度過難關。
關山鎮長戴文達表示，會全力配合縣府動員人力，農民可先紀錄及拍照存證，會盡速協助農民領到現金救助。
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