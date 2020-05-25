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0到2歲每月補助3千元營養費 羅東鎮公所鼓勵增產報國
宜蘭縣羅東鎮公所除了目前產婦營養補給，正進一步規畫開辦新福利政策「0-2歲新生兒營養補給費補助」，每月補助3千元，鼓勵生產並減輕家庭負擔，也讓嬰幼兒能夠健康成長。
鎮公所今天表示，該福利政策規畫完成後將送請代表會審議通過實施，另外鎮公所目前已經開辦的產婦營養補給費補助，補助每胎1萬元，至今累計共有5156人次申請，補助金額高達4700多萬元，如此一來，對產婦媽媽及嬰幼兒都照顧到了。
此外，鎮公所為完成育幼政策「一條龍」，尋找位於成功國小附近的一塊鎮有土地，並完成評估，預期新建一棟托嬰與托育資源中心多功能館，開辦「羅東鎮公共托育中心」，內含親子館及設立嬰幼兒物資交流中心，滿足各種家庭育兒需求。
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