基隆推600戶包租代管 弱勢租金最低對折
基隆市府整合包租代管等計畫首創「社會住宅單一窗口」，今天在市府一樓櫃台開辦，提供民眾一站式服務，市府都發處表示，包租代管預計辦理600戶，弱勢戶租金最低可到市價5折。
內政部次長花敬群和基隆市長林右昌下午前往櫃台瞭解申辦流程，林右昌說，「手頭有厝，半暝要來參加」，包租代管由中央全額補助，今年預算新台幣1.1億餘元，是有史以來對基隆補助最大的一筆金額，目前已有20幾戶完成媒合，呼籲市民無論出租或承租，請把握機會。
基隆市政府都市發展處表示，「社會住宅單一窗口」今天於市府一樓服務中心7號櫃台開辦，整合既有租金補貼、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼及包租代管等計畫，提供市民一站式服務。
都發處指出，基隆市包租代管計畫預計辦理600戶，中央要求弱勢戶比例為4成，市府主動提高至6成，優先協助一般租屋市場上較難尋覓物件的族群，最高提供市場價格5折優惠租金，預計將有360戶弱勢戶受惠。
至於媒合房客部分，都發處指出，以年滿20歲設籍於基隆市，或在基隆市就學、就業民眾為對象，只要在基隆市沒有房子，未享有租金補貼且承租政府興辦住宅或社宅，家庭年所得低於94萬元，就有機會享租金8折至9折優惠。
此外，都發處表示，參與包租代管的房東也可享有稅賦減免、修繕補助每年最高新台幣1萬元、保險補助每年最高3500元、輕鬆收租3年免服務費等好處。
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