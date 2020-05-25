台東新冠肺炎檢驗儀啟動 減輕醫護人員負擔

在台東縣長饒慶鈴爭取下，中央衛福部借用台東縣2部新冠病毒檢驗儀器，經儀器建置、人員教育訓練，今天正式啟動新冠病毒檢驗。饒慶鈴感謝中央支援，減輕第一線醫護人員負擔。

饒慶鈴4月中指示向中央衛服部爭取檢驗儀器，也獲中央將新冠病毒儀器借用部立台東醫院及馬偕醫院。她表示，台東縣能執行檢驗可減輕第一線人員負擔。而執行檢驗前除中央儀器建置，後續還有人員教育訓練、檢驗品質認定、相關耗材請購、負壓實驗室資格符合，才可通過中央指定檢驗實驗室並執行檢驗。

饒慶鈴說，各過程皆不可馬虎否則易造成檢驗人員風險，她感謝中央、部立台東醫院、馬偕醫院辛勞，讓新冠病毒檢驗設置在最快時間內完成並執行。

台東縣衛生局疾病管制科指出，過去醫院通報武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）案例，隔日一早6時30分由專人送至花蓮，此增加人員長期載送檢體從台東至花蓮往返安全風險；若檢體隔日送檢也增加醫療資源及人力負擔。

國內疫情趨緩，台東縣至今也仍無確診個案，但醫療院所仍不鬆懈如發現疑似或社區監測個案，仍需進行通報及採檢，而台東縣至今已檢驗221名個案。