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重現600年前家屋 蘭博兒童考古廳7月開幕
蘭陽博物館正在打造一座「兒童考古廳」，預計7月開幕；特別的是在考古廳裡復刻一棟600年前干欄式建築的淇武蘭家屋，最近家屋已經在耆老協助下完工，下個月開幕前分批邀請縣內國小學童前來試玩體驗。
兒童考古廳占地約130坪，裡頭特別規畫適合兒童體驗的空間，透過遊戲體驗史前生活，例如玩沙體驗挖掘考古複製文物，在傳統家屋餐桌上有仿製史前的陶罐、木匙、食物玩具，可大玩扮家家酒，學習老祖先們的生活智慧，也可用視覺、聽覺及觸覺穿越時空感受，了解史前人類生活。
蘭陽博物館表示，目前除了國立史前博物館有南科考古館也是適合小孩體驗，宜蘭打造的「兒童考古廳」算是國立以外，全國首座縣市級的考古親子博物館展廳，其中最吸睛的最近完成淇武蘭生活學習區，復刻一棟600年前干欄式建築的淇武蘭遺址家屋，以1:1比例完美呈現並復原周邊生活植物。
館長陳碧琳表示，為忠實呈現干欄式家屋構建的傳統工法及工序，館方特地邀請3名花蓮縣豐濱鄉新社村噶瑪蘭族人回到原鄉，親手協助建造美麗的淇武蘭傳統家屋；而且還招募一群喜愛文化體驗的宜蘭年輕人擔任學徒全程學習，期望延續噶瑪蘭族人跨代傳承的經驗。
「兒童考古廳」預計7月初開幕，在正式營運前，會先分批邀請縣內國小學童擔任試玩體驗員，例如請淇武蘭遺址附近的礁溪鄉的玉田國小學生試玩，體驗老祖宗的生活智慧。
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