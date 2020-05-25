反卜蜂民眾赴議會陳情 徐榛蔚：無共識才撤照

花蓮縣議會今天召開第3次定期大會開議，花蓮縣長徐榛蔚施政總報告，因卜蜂養雞場案引起民怨，有約百名民眾到議會陳情，在旁聽席舉起反卜蜂牌子與布條。徐榛蔚接受民眾陳情，表示公司、縣府皆依法依規，指示業者須跟鄉親說明，若沒有共識，縣府會撤照。民眾不贊同徐的說法，最後悻然離去。

百名反卜蜂陳情民眾搭乘遊覽車和小客車到議會，並進入2樓旁聽席舉牌陳情，花蓮縣議會議長張峻裁示中場休息10分鐘，受理民眾陳情。

「卜蜂滾蛋、卜蜂撤照！」鳳林鎮林榮里長陳嬌妹受訪指出，這次12個里長都出席，大家都是自願到議會要跟縣長陳情，拒絕卜蜂養雞場設在花蓮，希望當面聽縣長的說法。

鳳林鎮鳳義里長蕭文立說，這次陳情沒有動員，主要是鳳林的里長聯誼會帶領，針對上周縣長說考慮撤照，不能接受這說法，要卜蜂完全離開花蓮，要親耳聽到縣長的承諾。不需要卜蜂的說明會，只要卜蜂撤照，讓老百姓平安過生活。

徐榛蔚到旁聽席向陳情民眾表示，在總質詢報告裡，講得很清楚，合法的公司依法依規，縣府跟所有鄉鎮公所也是依法依規，重申業者必須跟鄉親說明，鄉親也有知的權益，如果在地居民沒有共識，縣府會予以擱置，甚至撤照。