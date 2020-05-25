基市社會住宅起跑 單一窗口整合服務預計媒合600戶

基隆市成為全台第15個加入內政部包租、代管計畫縣市，預計辦理600戶。基市府首創「社會住宅單一窗口」今天啟用，整合包租代管與租金補貼、貸款及修繕利息補貼等計畫，提供民眾一站式服務，解決租屋相關問題。

基市府都市發展處表示，有意願參與包租、代管的房東，或是有意承租社會住宅的民眾，每周一、三、五上午8點至下午5點30分，可到市府1樓服務中心7號櫃台洽詢。

基隆市包租代管計畫獲得內政部全額補助1億1593萬元，預計辦理包租包管約300戶、代租代管約300戶。市府為此成立的單一服務窗口，內政部次長花敬群今天出席啟用儀式。

花敬群說，房東自行出租房屋，可能會怕遇到惡房客，或是困擾要出面修房子、收房租，建議加入包租代管計畫，讓專業者來代勞。房客承租社會住宅，也不用擔心遇到惡房東，因為市府會盯著物管公司和房東依法行事，讓租屋市場房東安心，房客也安心。

基隆市長林右昌表示，參與包租代管計畫房東、房客好處多多。房東享有修繕補助每年最高1萬元、保險補助每年最高3500元，還可享有稅賦減免，「半夜都要趕快來參加」。房客符合條件租金可打九折或八折，市府另對弱勢民眾提供五折租金優惠。