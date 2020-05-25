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台東鼓勵農民設農產加工場 今頒首張登記證
經縣府農業處輔導，台東縣第一家農產品初級加工場登記順利誕生，由關山鎮農民林振球經營的「東軒坊農場」搶得頭香，饒慶鈴今天下午2點前往關山，頒發林振球台東縣農產加工場第一張登記證書。
饒慶鈴除表達恭賀，更期待未來台東知名農產品經過加工，讓消費者選擇更多元也拓展台東農產品銷路、解決生產過剩的問題。
她說，為提高農產品附加價值、增加農民收入，她上任鼓勵農民踴躍申請農產品初級加工場登記，並要求縣府農業處全力輔導，很高興今天發出第一張合格農產加工場登記證。
她表示，很期待地上有更多農民與企業投入農產加工行列，有了加工場，農作盛產時，農民無須賤價拋售，可將農作拿來加工，讓產品多元化，為台東農產品增加銷售管道，農民收益。
饒縣長今天下午2點偕同農業副處長馬志安、農務科長謝鎮宇由關山鎮長戴文達、縣議員陳宏宗等人陪同，前往關山鎮德高里農民林振球經營的加工場「東軒坊農場」，頒發編號V-01-P-109-001農產品初級加工場登記證。
林振球經營的東軒坊農場占地約56坪，以生產稻米、紫米為主、番石榴為輔，其稻米、紫米檢測皆通過台東大學3百多項多重農藥檢驗，也完成農產品初級加工場訓練合格，將朝精緻農產加工發展。
陳宏宗說，林振球的初級加工場是間小而美、五臟俱全的加工場，將關山優質稻米製成好吃的米餅，多元化經營增加銷路，打響關山好米的知名度，也創造自己的品牌，直接上各大賣場去直銷、賺錢。
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