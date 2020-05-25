推動無塑島 綠島設33處飲水供應點
解你的渴，也期望打造綠島成為無塑島！台東縣環保局推動「飲用水共享平台」，在綠島廣設33處供水服務點，免費提供遊客潔淨飲用水，希望遊客自備環保杯及水壼遊島，少用瓶裝水與飲料，減少綠島塑膠垃圾汙染，共同維護綠島自然生態環境。
台東縣環保局表示，島上33處飲用水供應服務點包括綠島鄉公所、東管處綠島遊客中心、縣警局綠島分駐所、人權紀念園區、綠島衛生所、綠島安檢所、峇里會館、快樂潛水、凱薪大飯店及綠海城堡、微風、藍色海灣、戀戀火燒島、夏卡爾民宿等，遊客可透過「綠島飲用水共享平台」地圖查詢加水點。
縣環保局表示，33處飲用水供應服務點，供水設備都會定期檢測大腸桿菌群數，飲用水相關設施會定期全面檢測與更換，保證飲用水安全潔淨衛生100%合格。
一般機車在綠島環島一圈約45分鐘，遊客再怎麼會渴，只要隨身攜帶環保杯及水壼，隨時可喝到潔淨的水；縣環保局呼籲遊客減少瓶裝水與飲料消費，共同推動綠島減塑。
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