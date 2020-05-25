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虎咖啡分享巷弄奇蹟 與宜蘭市開辦免費咖啡體驗課

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
學習專心沖煮好一杯咖啡。在宜蘭市素有「巷弄奇蹟咖啡館」之稱的虎咖啡，要開辦精品咖啡免費體驗課程，明晚開放報名。圖／市公所提供
學習專心沖煮好一杯咖啡。在宜蘭市素有「巷弄奇蹟咖啡館」之稱的虎咖啡，要開辦精品咖啡免費體驗課程，明晚開放報名。圖／市公所提供

想要學習第二專長，嘗試開一間咖啡館嗎？宜蘭市創新育成中心與虎咖啡合作在6月間開辦8場次的精品咖啡免費體驗課程，共72個名額，明晚7點在育成中心發放報名號碼牌。

10年前返鄉創業的林楷偉夫婦，除了咖啡館經營的有聲有色之外，開在市區國榮路巷弄裡的虎咖啡，所烘焙的咖啡豆是許多宜蘭人廚房必備，風格獨特的店面設計，更是許多外地遊客在宜蘭旅遊的必訪景點，就連平日店內時常一位難求，被當地人稱為「巷弄奇蹟咖啡館」。

宜蘭市創新育成中心與進駐廠商所開辦的系列活動課程很受歡迎，一開放報名就經常秒殺。今天市公所宣布與縣內知名咖啡合作開辦免費體驗課程，時間6月份周一(1、8、15、22日)晚間6點至8點，以及周三（3、10、17、24日）下午3點至5點，地點在宜蘭市創新育成中心（市公所後方）開設免費精品咖啡體驗課程，每場次9個名額。

採取發放號碼牌報名，明天晚上7點到8點在宜蘭市創新育成中心領取報名號碼牌，現場按序先選課程時段，繳交保證金，候補10名若名額有剩另行電話通知候補，課程資訊可至虎咖啡粉絲專頁了解。

宜蘭市創新育成中心表示，自從新型冠狀病毒疫情以來，各行各業無不受到巨大衝擊，也讓人開始思考學習第二專長，而精品咖啡近年成為創業顯學，主因隨著第三波精品咖啡浪潮推波助瀾下，越來越多消費者了解咖啡的風味不應該來自添加，而是藉由較淺的烘焙品嘗咖啡原味，也因此有別於傳統咖啡館，精品咖啡獨立品牌在各地林立。

故鄉深耕多年推廣精品咖啡文化的林楷偉，除了每年與宜蘭市公所共同舉辦全國性咖啡賽事外，也在社區、協會與佛光大學擔任咖啡培訓講師，更擔任國立宜蘭大學創新育成輔導顧問，輔導台灣各地許多咖啡業者創業。

這次與宜蘭市公所合作推出課程，預計招收72名對咖啡沖煮有興趣想學習第二專長或未來想創業的民眾，課程內容深入淺出講解精品咖啡來龍去脈，並且實際沖煮，想了解精品咖啡、學習沖煮技巧者，不可錯過。

咖啡館 創業 佛光大學

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