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花蓮林管處日式建築活化 串連美崙溪畔記憶

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮林管處將活化縣定古蹟「花蓮港山林事業所」，將規畫為林業主題展示館及多功能空間。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處將活化縣定古蹟「花蓮港山林事業所」，將規畫為林業主題展示館及多功能空間。圖／花蓮林管處提供

花蓮林管處經管的縣定古蹟「花蓮港山林事業所及菁華林苑、菁華街33及33-2號」等宿舍群，是日據時期的日式建築，座落在美崙溪畔，為修復並活化這些針對的建築群，花蓮林區管理處向文化部爭取經費並編列預算共500萬元，進行修復再利用設計，串連美崙溪畔美好記憶。

林管處經管的縣定古蹟均位於美崙溪畔，是極具歷史特色及文化意義的日式建築群，此次工程規畫以文化局107年辦理的修復再利用計畫為主軸。確認歷史與建築價值後，再以各棟建物的空間特色提出整修的規畫期程、園區範圍設定等。

花蓮林管處表示，這些縣定古蹟委託卓銀永建築師事務所，推出修復再利用工程委託計畫，已召開社區座談會，決定拆除部分圍籬，讓居民能親近使用歷史古蹟建築。

縣定古蹟花蓮港山林事業所將規畫為林業主題展示館及多功能空間，周邊大面積的庭院、景觀優美，則可配合林業主題設置外部展示，或不定期舉辦活動、設置小農友善農作市集或森林市集等。

菁華林苑及菁華街33號及33-2號規畫為販售在地農特產品、文創商品及簡易餐飲空間，以林業文化及生態保育為核心價值，並積極推廣花蓮在地文化產業脈絡，盼串連「美崙溪畔歷史建築群」，重新建構生態體驗迴廊，連接歷史空間情感，活化地區發展。

花蓮縣議員魏嘉彥表示，希望可整體規畫為花蓮市小旅行的中心，為花蓮的產業加值；花蓮市民代表楊哲澧則期待整修後可與將軍府串連成為古蹟文化巡禮遊程；民權里長曾碧蓮說，社區居民與建築物間有很深厚的情感，應加強社區與林管處合作。

日式建築 古蹟 修復

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