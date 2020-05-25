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台中解編40棵樹29株死亡 議員送老樹遺照提醒護樹

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市市議員楊典忠要求市府更重視保護老樹。記者陳秋雲/攝影
台中市市議員楊典忠要求市府更重視保護老樹。記者陳秋雲/攝影

台中市議員楊典忠指出，市長盧秀燕上任一年半來，解除列管受保護樹木(百年老樹)40棵，已死亡29棵，其中15棵罹患褐根病，他質疑究竟是主管局處沒能力？還是見死不救？楊典忠將29棵死亡老樹「遺照」送給新任樹保委員會主委令狐榮達副市長，要求市府不要再這麼輕易解編受保護樹木，不要再有一棵百年老樹因市府「解編」而路倒。

5月18日台南發生路樹壓死人，台中北區運動中心老樹日前連根拔起倒下，台中市議員楊典忠指出，北區運動中心死亡老樹，市府樹保委員會去年4月以「感染嚴重褐根病恐有安全疑慮」為由，解除保護列管，一年後倒地而亡。這種情況一年半來發生29棵老樹死亡，令人失望。

令狐榮達表示，百年老樹對地方環境、景觀、空氣都有幫助，樹木植栽有助於提升生活品質，市府會全力來保護台中老樹。

農業局長蔡精強說，台中市樹木保護自治條例第七條有規定，農業局會協助土地主管機關改善棲地環境，讓老樹活得更健康。

對老樹罹患褐根病，農業局會提供治療藥劑，並請林試所專家到場盡全力救治，至於褐根病老樹清除後樹根遺留現場，市府會再去現場了解並協助清除。

市議員楊典忠希望市府寬列預算幫台中百年老樹們改善棲地環境，主動治療染病的老樹。他蒐集死亡老樹的「遺照」令狐副市長，希望時時刻刻提醒要保護台中市的百年老樹。

部分褐根病老樹死亡後樹根仍遺留原地點，楊典忠表示，市府其他機關如果不處理褐根病問題，農業局應告知、協助清除樹根與土壤問題，否則如此傳染下去，恐怕整個北區中正公園、西屯區的永安國小樹木都會被爆發大傳染，市府切勿輕忽。

農業局長蔡精強表示，市府將追蹤老樹罹患褐根病死亡案件，並促請土地所有權單位清除消毒。

台中市市議員楊典忠送29棵老樹「遺照」給副市令狐榮達(右)要求重視保護老樹。記者陳秋雲/攝影
台中市市議員楊典忠送29棵老樹「遺照」給副市令狐榮達(右)要求重視保護老樹。記者陳秋雲/攝影

台中市 護樹 盧秀燕

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