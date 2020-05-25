師生家長控防疫皂淪公關品 花蓮特教校長致歉

花蓮特教學校校長宋秉錕被控拿師生製作的防疫手工皂做個人公關；宋秉錕今天致歉表示，經校內正式會議討論，才決議寄給為全民貢獻的委員及友善仕紳，也對自己的言語深表歉疚。

花蓮特殊教育學校部分師生及家長昨天在校門口拉白布條抗議陳情，批評宋秉錕利用防疫名義，要求教職員、學生製作防疫手工皂拿去做個人公關，漠視學生受教權，且宋秉錕長期以言語霸凌羞辱教職員工。師生及家長呼籲，教育部撤換不適任校長。

宋秉錕今天發布聲明回應，校長及家長會長與全校親師生聯名致贈共190塊防疫手工皂，經校內正式工作會議討論，決議交付實習輔導處同仁執行，期望第一批回饋防疫工作期間，為全民齊心貢獻心力的不分黨派委員及友善本校仕紳，預計第二批後將寄給第一線醫護人員致謝。

宋秉錕表示，校方依法行政，也尊重校內各委員會議決議及運作；至於對校內每一個特殊教育學生家庭教育所需紀錄親自追蹤，確實會造成教師員工壓力，後續將進行親師溝通與調整修正。

他也強調，對於自己的言語不善修飾，造成教職員工同仁及家長不舒坦，深表歉疚，已虛心檢討並將持續改正。

教育部及國民學前教育署已接到陳情，並持續進行調查處理，宋秉錕也說將尊重、靜候調查。

宋秉錕2017年8月1日通過遴選，獲聘任花特教校長，當年是全國最年輕特教校長。學校教師透露，校長剛到任時領導、與人相處還不錯，但今年初開始變得怪怪的，可能是明年將調動「過於心急」。近2個月來的管理方式更是屢傳爭議。

政府為平衡城鄉教育，重視東部地區身心障礙國民特殊教育，成立包括國小、國中及高職部的國立花蓮特殊教育學校，招收以中、重度身心障礙類為主的學童及青少年。