趁豪雨偷倒廢棄物…居民攔車報警

連日來超大豪雨，竟有不法業者利用豪雨掩護，在北宜公路偏遠河川地偷倒廢棄物，當場被附近居民發現，把人車攔下來報警，附近巡邏員警火速趕到抓人送宜蘭縣環保局，將依廢棄物清理法處以最高罰款。

前天上午7點多，有不法業者開著小貨車沿著北宜公路，在頭城鎮金面溪上游傾倒廢棄物，住在附近的民眾看到後馬上報警，並將人車攔住；剛好有員警正在附近巡邏，礁溪分局福成派出所副所長吳信賢也率員火速趕到，將違法傾倒廢棄物的34歲林姓男子帶回。

警方表示，林男供稱廢棄物是整修園藝設施所留下，但經現場查看，多為磚塊、廢木柴、水泥塊等物，零零落落散布一大片，質疑林男說法不實，稽查人員及警方呼籲，切勿貪圖便利隨意有棄置行為。

警方表示，去年幾起偷倒廢棄物案都發生在北宜公路，儼然成偷倒者「天堂」，警方也早有防範、並加強巡邏。這次傾倒廢棄物地點位處偏僻，屬於河川上游的河川地，平常不容易被發現，研判當地人的林姓男子熟悉附近地形，利用大雨無人留意之際偷倒。

縣環保局表示，林男偷倒行為當場被逮，尚無汙染上游水質，將依廢棄物清理法處以最高罰款6000元。