花蓮水上運動訓練基地動土 盼成培育金牌選手搖籃

為提升花蓮縣水上運動訓練環境，花蓮縣政府今天在鯉魚潭潭北廣場，辦理水上運動訓練基地工程動土典禮，基地主要空間包含大型艇庫、訓練池等，總經費7000萬元，力拼1年內完工。縣長徐榛蔚盼鯉魚潭水上運動訓練基地，能成為培育國家金牌選手的搖籃。

花蓮體中輕艇及龍舟隊成軍多年，在教育處、花蓮縣體育會及教練侯鴻章指導下，在2018年亞運橫掃勇奪2金1銀，並在108年全運會獲得2金1銅的佳績。侯鴻章教練今天帶領全體隊員出席開工典禮，並感謝花蓮縣政府對於體育訓練的重視，為運動員營造一座完善的水上運動訓練基地。

徐榛蔚以「上天送的珍珠」比喻在浩瀚山海間建立的「水上運動訓練基地」，讓花蓮選手在美麗的花東縱谷陪襯下，擁有完備的水上運動訓練設施，在此盡情揮灑才能，並讓全國、全世界都能看見花蓮輕艇及龍舟隊的實力。

鯉魚潭水上運動訓練基地由縣府教育處及花蓮體中共同承辦，為新建1棟1層樓建築，未來落成後，將設有專業划槳池、大型艇庫、電動啟航器設備、多功能重量訓練室、選手休息室及運動傷害防護室等。除可成為國家級各項水域活動集訓中心外，平時提供花蓮縣選手集訓，以及花蓮體中學生授課使用。