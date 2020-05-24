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影／宜蘭清水地熱湧入遊客停車達50% 中午啟動流量管制

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭清水地熱風景區停車數達50%，縣府宣布中午啟動流量管制，遊客數控制在500人左右。圖／縣府提供
宜蘭清水地熱風景區停車數達50%，縣府宣布中午啟動流量管制，遊客數控制在500人左右。圖／縣府提供

疫情後民眾走出戶外，宜蘭人氣超夯的清水地熱風景區恢復昔日光景，今天湧入遊客爆多，中午停車場已停滿50%，縣府宣布啟動動流量管制，並在園區舉牌及廣播請大家保持社交距離。

疫情期間縣政府整修清水地熱聯外道路，休園20多天後，五月中重新開園，園方配合防疫需求，園區250個小客車停車位，只開放125個，停滿之後就啟動流量管制，採一進一出方式控管。

自從重新開放入園後，清水地熱吸客魅力依舊不減。今天中午12點園區停車場的停車數已達50%，縣政府宣布啟動流量管制，園區遊客人數也控制在500人左右，不少人利用天氣放晴，到此煮蛋、泡腳玩上大半天，疫情後清水地熱風景區又恢復昔日遊客人潮。

宜蘭清水地熱風景區停車數達50%，縣府宣布中午啟動流量管制，遊客數控制在500人左右。圖／縣府提供
宜蘭清水地熱風景區停車數達50%，縣府宣布中午啟動流量管制，遊客數控制在500人左右。圖／縣府提供
宜蘭清水地熱風景區停車數達50%，縣府宣布中午啟動流量管制。圖／縣府提供
宜蘭清水地熱風景區停車數達50%，縣府宣布中午啟動流量管制。圖／縣府提供

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