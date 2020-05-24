影／宜蘭清水地熱湧入遊客停車達50% 中午啟動流量管制

疫情後民眾走出戶外，宜蘭人氣超夯的清水地熱風景區恢復昔日光景，今天湧入遊客爆多，中午停車場已停滿50%，縣府宣布啟動動流量管制，並在園區舉牌及廣播請大家保持社交距離。

疫情期間縣政府整修清水地熱聯外道路，休園20多天後，五月中重新開園，園方配合防疫需求，園區250個小客車停車位，只開放125個，停滿之後就啟動流量管制，採一進一出方式控管。