宜蘭五十二甲畫濕地地主反彈 環團怒批保育利用計畫
宜蘭五十二甲地區，畫298公頃為國家級濕地，區內9成是私有地，地主痛批並抗議，內政部營建署今天在宜蘭舉辦濕地保育利用計畫專案審查會議，環團憤怒痛批，草案中允許農舍興建等開發，這還是濕地嗎？「為什麼營建署做了這麼多年，還做出讓所有人都憤怒的方案？」要求退回重提；營建署表示，相關意見都會審慎納入。
五十二甲濕地位在宜蘭縣五結鄉、冬山鄉、蘇澳鎮，鄰冬山河流域利澤簡橋南側，民國100年1月18日由內政部公告為國家重要濕地，103年12月24日確認範圍為298公頃，被畫入的地主反彈與抗議。
營建署今在宜蘭縣政府舉辦「五十二甲重要濕地（國家級）保育利用計畫」第一次專案小組審查會議，地主邱錫奎指出，濕地不用畫設也保有生態，即使畫也要有合理性，濕地除43公頃沼澤地，其他都是良田，且91％都是私有地，令人無法接受，畫為濕地後地價貶值3分之1，財產都縮水，這樣對嗎？他要求「最好保護就是徵收，否則要解編」。
濕地保育利用計畫公展草案尚未核定，但環保團體發現，草案仍允許區內農牧用地蓋農舍等開發，宜蘭惜溪聯盟召集人康芳銘表達遺憾與憤怒，他說，這是「多輸」局面，不但地主憤怒，關心環境的人更是憤怒，保育利用計畫違反保育濕地的精神與內涵，濕地保育法最重要的核心區都被取消，等同濕地被解編，依土地使用管理規則，農牧用地允許農舍興建、休閒農業設施、戶外廣告設施、公共事業設施等項目都可以做，無法約束開發，這還是濕地嗎？
「為什麼營建署做了這麼多年，還做出讓所有人都憤怒的方案？」康芳銘要求退回，在保障地主權益下，在依法得以徵收、租用或合理補償前提下重提。
內政部營建署指出，地主與公民團體的意見都會審慎納入，會通盤檢討；至於徵收，若以現有公告濕地面積，公告地價加4成需要70億元，如小額度徵收40多公頃也要10幾億，若有經費徵收，可一勞永逸，但要考量政府財政。
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