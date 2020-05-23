宜縣府獲中央補助3689萬元 擬打造8處新地景
宜蘭縣政府今天表示，今年獲得中央補助「城鎮之心工程計畫」8個案，總經費新台幣3689萬元，將在縣內8處打造綠美化等工程，明年上半年前陸續完成，盼藉此創造新地景。
縣府發布新聞稿表示，這次獲得補助的8個案分別是員山鄉的「水故鄉宜蘭創生前導計畫－風土野地休憩服務空間」第一期、大同鄉的「創生計畫部落生態旅遊基地泰雅地景公園改造」、「南澳火車站周邊廣場環境改善計畫工程」。
此外，還有位在蘇澳鎮的「環教園區計畫工程」、「城鎮之心花園城市綠美化計畫工程」、「社區及廟埕廣場鋪面改善計畫工程」、「朝陽社區活動中心前廣場地坪改善計畫工程」及「宜蘭里海創生計畫－壯圍及蘇北海岸先導計畫」，工程所需總計3689萬元。
宜蘭縣建設處代理處長吳朝琴告訴中央社記者，這8處新地景從市郊、海濱、廟埕到原民部落都有，預定今年底到明年上半年陸續完工。
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