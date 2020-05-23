未受雨彈侵襲 台東縱谷稻米「空包彈」嚴重

梅雨鋒面加西南氣流帶來豐沛雨彈，造成西部縣市傳出農災，但未受大雨襲擊的台東，縱谷地區一期稻米卻出現嚴重「空包彈」，縣府農業處長許家豪表示，啟動農災補助申辦。

許家豪指出，這兩天台東雨勢不大，未造成農作災情，不過，4月份一波強烈冷氣團影響，天氣忽冷忽熱，導致縱谷地區稻米出現稻熱病，稻穗進而出現空包彈。

經過初步查報，損害面積達2百多公頃，關山鎮公所人員復勘查核後，也有1百多公頃災損，已達到農災補助標準。

縣府發函全縣16鄉鎮市公所，啟動農糧情調查作業資訊系統，將災害情形上網登打詳述及報送，進行災害影響評估報告給中央。

許家豪強調，農業處已加速協助農民申辦農災補助，並針對縱谷鹿野、關山、池上鄉農民就地向公所提報災害損失，並在未完成申報前，不要貿然收割，以免沒有憑據。