疫情趨穩旅遊復甦 宜蘭民宿：電話多了！

疫情趨穩，宜蘭縣民宿業者今天說：「洽詢與訂房的電話變多了，感覺旅遊正在復甦中！」宜蘭縣鄉村民宿發展協會理事長陳勝樂難掩一種谷底反彈的喜悅說：「因疫情，住房率最慘降到只剩1成，現在回到2成，且緩步回升中，預計6月會更好！」

礁溪溫泉飯店的平均住房率也從3成逐漸提升至4成，5月底、6月規畫住宿旅遊諮詢增加，讓業者看到曙光：「天氣變暖，旅遊也升溫了。」尤其是端午連假訂房陸續接單，增加快約 2成。

「為旅遊做好準備！」宜蘭縣政府工商旅遊處則指出，旅遊開放程度與時間視疫發展而定，但縣政府啟動準備，其中，促銷活動「10大好食好物」票選本月展開，提供旅遊選擇參考，並發展宅經濟，夜間觀光的活動除賞螢外，接著規畫情人節、蘭陽博物館光雕。

縣政府表示，目前已在整合觀光業者，將會推出結合「食宿遊購行」，即美食、住宿、遊玩、購物、交通的套裝優惠，搭配成旅遊護照，爭取中央補助，辦理特色活動，搭配宜蘭的夜經濟，讓遊客在宜蘭多住一晚，帶動觀光與消費效益。