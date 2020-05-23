宜蘭社會住宅包租代管服務最快7月上路 房東與房客受惠

宜蘭縣政府獲內政部補助2267萬元，將推出「社會住宅包租代管服務」，最快今年7月上路，縣政府招標，評選專業租賃業者，預計溪北、溪南各找一家，透過專業協助，房東可以輕鬆收租金，減稅並獲修繕與保險等補助，想租房的弱勢家庭及就業、就學青年租屋有協助，甚至可獲補助。

宜蘭縣政府落實居住正義，提升居住品質，規畫以包租代管方式提供弱勢家庭及就業、就學青年租屋協助，藉由引進民間業者協助政府辦理民間租屋媒合、包租或代管，以專業角度協助租屋服務，使租屋市場上的租賃雙方能獲得更好的服務及保障，促使租屋市場導向專業化經營。

這項社會住宅包租代管計畫，向內政部爭取並獲核定補助總經費2267萬元辦理包租代管，昨天上網公告招標，評選租屋服務業者，如6月底順利決標，最快7月上路，委託得標業者開辦包租代管，有多棟房子、或年紀大、或沒時間管理、或想要作愛心的房東，及有符合資格租屋需求的民眾，可透過業者的協助，提供包租代管的服務。

宜蘭縣政府表示，計畫額度是100間，包租與代管各50間，100間中有40間提供弱勢家庭租用，租金為市價的8到9折，不論房東或房客都受惠，加入社會住宅包租代管的房東，除可提供專業的租屋管理及輕鬆收租外，更有稅賦如房屋稅、地價稅、綜合所得稅減免，還有修繕及居家安全相關保險費用的補助，房客有政府補助租金差額及公證費，減輕房客租屋負擔，並享有穩定的居住環境。

宜蘭縣政府表示，透過辦理社會住宅包租代管計畫，提供房東專業服務、保障租賃關係，也協助弱勢房客解決租不到、租不起及租不好的問題，相關疑問可電洽宜蘭縣政府地政處地權科詢問，或至內政部不動產資訊平台(網址：http://pip.moi.gov.tw/V3/Default.aspx）查詢。