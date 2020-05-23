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梅雨連日雨彈讓蘭嶼飛魚沒得曬 族人煙燻取代
台東蘭嶼正值飛魚季，但梅雨鋒面帶來連日大雨，不見陽光照射，使得島上族人傳統曬飛魚受阻，族人改以柴燒煙燻取代，希望雨勢快快結束，可以好好曬飛魚。
「下好幾天了，飛魚快發霉！」族人蘇利雨說，曬飛魚最好還是拿到戶外給太陽曬，雨天沒辦法曬，只好用柴火來煙燻，不僅能燻走蒼蠅，也使飛魚內的水分瀝乾，達到保存效果。
每到飛魚季節，在蘭嶼處處可以看見族人庭院外曬滿飛魚的景象，不過，近日梅雨季節，連續幾天下雨，族人無法在外曬飛魚，只好改在屋簷下燒木材煙燻飛魚。
楊姓族人表示，由於時代變遷，族人都購置冰箱保存飛魚，但還是有不少族人，依循傳統來煙燻飛魚，煙燻飛魚除了自己食用外，也是送禮的伴手禮，更具海洋民族特色。
蘇利雨說，煙燻飛魚的木材挑選很重要， 原則上龍眼樹最好，除了木質能燒很久，也會散發淡淡的龍眼香氣，也有人是用漂流木來煙燻。
其實，除了蘭嶼有煙燻飛魚外，東海岸阿美族也是有煙燻飛魚的傳統，只是不同的是阿美族採用月桃葉或月桃梗來燻，讓煙燻過程增添香氣，魚肉更鮮甜。
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