屋頂設天溝 羅東林業園區年收雨水710噸如近半座泳池

宜蘭多雨，讓很多人覺得煩，林務局羅東林區管理處卻善用，在林業文化園區建置「雨水貯留系統」，今年4月啟用，連日梅雨，雨多進帳，管理處預估，以去年宜蘭年累積雨量2680釐米推算，每年可收集雨水710 噸，以一座標準規格游泳池水約1875噸，有如近半座泳池，而收集來的雨水沖廁、澆灌，大大節省自來水用量。

林務局羅東林區管理處響應前瞻計畫「水環境建設」，主動向經濟部水利署申請經費，在羅東林業文化園區內建置雨水貯留系統。

羅東林區管理處指出，「雨水貯留系統」是利用屋頂裝設天溝做為收集雨水的管線，經過簡單的過濾系統過濾雜質靜置後，以宜蘭去年（108年）累積雨量2680釐米推算，預估每年可收集雨水約710噸。

而這樣的水量，以一座標準規格游泳池，長50公尺、寬25公尺、深1.5公尺，池水共1875噸，一年收集的雨水量有如近半座泳池，管理處換算碳排量，每年約減少109公斤的二氧化碳排放量。

雨水貯留系統設在林業文化園區南側入口廁所、自然教育中心廁所、森產館旁廁所，收集的雨水沖廁澆灌用水，減少自來水的使用。

羅東林區管理處指出，建置雨水貯留系統可提升用水效率，降低水資源的開發壓力，搭配互聯網雲端監測系統，自動化收集監測資料，可即時提供相關雨水收集資訊及用水量。