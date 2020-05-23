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屋頂設天溝 羅東林業園區年收雨水710噸如近半座泳池

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
雨水貯留系統透過互聯網雲端監測系統可以即時得知雨水的收集資訊。圖／林務局羅東林區管理處提供
雨水貯留系統透過互聯網雲端監測系統可以即時得知雨水的收集資訊。圖／林務局羅東林區管理處提供

宜蘭多雨，讓很多人覺得煩，林務局羅東林區管理處卻善用，在林業文化園區建置「雨水貯留系統」，今年4月啟用，連日梅雨，雨多進帳，管理處預估，以去年宜蘭年累積雨量2680釐米推算，每年可收集雨水710 噸，以一座標準規格游泳池水約1875噸，有如近半座泳池，而收集來的雨水沖廁、澆灌，大大節省自來水用量。

林務局羅東林區管理處響應前瞻計畫「水環境建設」，主動向經濟部水利署申請經費，在羅東林業文化園區內建置雨水貯留系統。

羅東林區管理處指出，「雨水貯留系統」是利用屋頂裝設天溝做為收集雨水的管線，經過簡單的過濾系統過濾雜質靜置後，以宜蘭去年（108年）累積雨量2680釐米推算，預估每年可收集雨水約710噸。

而這樣的水量，以一座標準規格游泳池，長50公尺、寬25公尺、深1.5公尺，池水共1875噸，一年收集的雨水量有如近半座泳池，管理處換算碳排量，每年約減少109公斤的二氧化碳排放量。

雨水貯留系統設在林業文化園區南側入口廁所、自然教育中心廁所、森產館旁廁所，收集的雨水沖廁澆灌用水，減少自來水的使用。

羅東林區管理處指出，建置雨水貯留系統可提升用水效率，降低水資源的開發壓力，搭配互聯網雲端監測系統，自動化收集監測資料，可即時提供相關雨水收集資訊及用水量。

管理處表示，透過系統加強水資源運用外，並結合園區內自然教育中心相關的環境教育課程，有助節能省碳的水資源環境教育，讓深具歷史意義的林業文化園區也能夠成為海綿城市的根基，並發揮水資源教育宣導功能。

雨水貯留系統還可結合環境教育課程。圖／林務局羅東林區管理處提供
雨水貯留系統還可結合環境教育課程。圖／林務局羅東林區管理處提供
林務局羅東林區管理處在林業文化園區建置「雨水貯留系統」，雨水貯留系統。圖／林務局羅東林區管理處提供
林務局羅東林區管理處在林業文化園區建置「雨水貯留系統」，雨水貯留系統。圖／林務局羅東林區管理處提供
林務局羅東林區管理處在林業文化園區建置「雨水貯留系統」，雨水貯留系統。圖／林務局羅東林區管理處提供
林務局羅東林區管理處在林業文化園區建置「雨水貯留系統」，雨水貯留系統。圖／林務局羅東林區管理處提供

羅東 水資源

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