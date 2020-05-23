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影／宜蘭啟動地景2.0計畫 3689萬打造8地新景

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府啟動「宜蘭地景2.0」計畫，與各鄉鎮市公所合作，爭取到中央補助「城鎮之心工程計畫」8個案、總經費3689萬元，打造8處新景，縣長林姿妙（右）今天(23日)與縣府團隊會勘。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府啟動「宜蘭地景2.0」計畫，與各鄉鎮市公所合作，爭取到中央補助「城鎮之心工程計畫」8個案、總經費3689萬元，打造8處新景，縣長林姿妙（右）今天(23日)與縣府團隊會勘。記者羅建旺／攝影

宜蘭縣政府啟動「宜蘭地景2.0」計畫，與各鄉鎮市公所合作，爭取到中央補助「城鎮之心工程計畫」8個案、總經費3689萬元，打造8處新景，從市郊、海濱、廟埕到原民部落都有，今年底到明年上半年陸續完成。

宜蘭縣政府年獲得中央補助「城鎮之心工程計畫」第六階段8案計畫，包括「員山水故鄉宜蘭創生前導計畫－風土野地休憩服務空間」第一期、「大同創生計畫部落生態旅遊基地泰雅地景公園改造」、蘇澳鎮「環教園區計畫工程」、「南澳火車站周邊廣場環境改善計畫工程」、「城鎮之心花園城市綠美化計畫工程」、「社區及廟埕廣場鋪面改善計畫工程」、「朝陽社區活動中心前廣場地坪改善計畫工程」及「宜蘭里海創生計畫－壯圍及蘇北海岸先導計畫」。

這些計畫地點包括市郊、海濱、原民部落等，透過工程施設，打造新地景，結合休憩與產業發展，預計預計109年底至110年上半年完成工程，屆時，宜蘭將再增加8處新景。

宜蘭縣長林姿妙今天(23日)與縣府團隊會勘計畫中「員山水故鄉宜蘭創生前導計畫－風土野地休憩服務空間」第一期基地，基地位在與宜蘭市交界員山鄉2.6公頃公園，營造成風土野地，有半戶外空間、有小農市集等，基地在舊護城河上游、鄰近宜蘭科學園區，超前部署廠商進駐後的優質生活環境。

縣長林姿妙指出，這些計畫透過城鎮之心、社區營造規畫等著手，實踐宜蘭地方創生的多元樣態，讓面臨社會、經濟和自然環境及具轉變的宜蘭，仍然能夠保持好生活、好生態、好文化。

縣政府建設處代理處長吳朝琴簡報並表示，提案計畫以國家發展委員會提倡之地方創生為主軸，屬「城鎮之心工程計畫」配合補助計畫，全案預計109年底至110年上半年完成工程，將秉持地方創生核心價值─「人、土地、永續、創意、生活、地景、經濟」，並結合林姿妙縣長施政藍圖願景，持續發掘各地方生活產業、風土地景與產創故事，作為在地發展基礎，打造全新的宜蘭地景經驗2.0。

林姿妙感謝鄉鎮公所及地方配合，期待縣府能與各方攜手合作，持續深化推進「地景經營」及「地方創生」實踐藍圖。

「員山水故鄉宜蘭創生前導計畫－風土野地休憩服務空間」第一期基地，將把宜蘭市交界員山鄉2.6公頃公園，營造成風土野地。記者羅建旺／攝影
「員山水故鄉宜蘭創生前導計畫－風土野地休憩服務空間」第一期基地，將把宜蘭市交界員山鄉2.6公頃公園，營造成風土野地。記者羅建旺／攝影
「員山水故鄉宜蘭創生前導計畫－風土野地休憩服務空間」第一期基地，將把宜蘭市交界員山鄉2.6公頃公園，營造成風土野地。記者羅建旺／攝影
「員山水故鄉宜蘭創生前導計畫－風土野地休憩服務空間」第一期基地，將把宜蘭市交界員山鄉2.6公頃公園，營造成風土野地。記者羅建旺／攝影

林姿妙 南澳

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