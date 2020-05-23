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南迴公路施工多 用路人抱怨警示不清
省道台9線南迴改通車至今近5個月的時間，卻工程不斷，甚至警示標誌不清，引來用路人抱怨，議員要求公路單位及警方改善，萬一發生交通意外難辭其咎。縣府表示，會列入縣道安會報檢討要項，並建請公路單位配合。
議員尤忠正指出，南迴改去年12月23日通車後，從達仁安朔一路到太麻里華源，幾乎每10公里就有施工，包括水溝、管線、邊坡及舖路工程等，既然通車了，照理來說相關工程都應完成才對，通車後卻工程不斷。
他說，道路安全的維護固然重要，但施工管制警示標誌應該清楚，不少用路人反映抱怨施工現場不是只擺放三角錐，就是夜間燈飾不足，常常開錯方向，險些車禍。
議員蔡玉玲則表示，她開車行經南迴公路，看到工程放置三角錐分道，現場沒人交管指揮，一不留意就可能開錯路，在地人都搞不清楚了，何況是外地車輛，這樣的管制措施讓用路人陷入險境，一旦發生意外誰來負責。
縣府建設處說，道路施工有監造單位監督，民眾如發現交管、警示措施不落實，可逕行申訴或撥打1999專線反映；同時會列入縣道安會報檢討要項，並建請公路單位配合。
縣警察局長邱文亮指出，工程單位施工使用到道路，需事先向台東縣道安交通委員會提出申請，核定後才能擺放交管設施；施工單位若有疏失，可以依規定開罰，未來也會請轄區巡邏警發現有交通維安時，立即通報。
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