南迴公路施工多 用路人抱怨警示不清

省道台9線南迴改通車至今近5個月的時間，卻工程不斷，甚至警示標誌不清，引來用路人抱怨，議員要求公路單位及警方改善，萬一發生交通意外難辭其咎。縣府表示，會列入縣道安會報檢討要項，並建請公路單位配合。

議員尤忠正指出，南迴改去年12月23日通車後，從達仁安朔一路到太麻里華源，幾乎每10公里就有施工，包括水溝、管線、邊坡及舖路工程等，既然通車了，照理來說相關工程都應完成才對，通車後卻工程不斷。

他說，道路安全的維護固然重要，但施工管制警示標誌應該清楚，不少用路人反映抱怨施工現場不是只擺放三角錐，就是夜間燈飾不足，常常開錯方向，險些車禍。

議員蔡玉玲則表示，她開車行經南迴公路，看到工程放置三角錐分道，現場沒人交管指揮，一不留意就可能開錯路，在地人都搞不清楚了，何況是外地車輛，這樣的管制措施讓用路人陷入險境，一旦發生意外誰來負責。

縣府建設處說，道路施工有監造單位監督，民眾如發現交管、警示措施不落實，可逕行申訴或撥打1999專線反映；同時會列入縣道安會報檢討要項，並建請公路單位配合。