中橫通車60周年 太管處邀高中職生徒步中橫回顧歷史

今年是中橫公路通車60周年，太魯閣國家公園管理處針對高中生，規畫Youth Camp「穿越甲子中橫」活動，3天2夜活動帶領學員徒步中橫、夜觀、導覽解說，認識這條對台灣深具意義的重要，6月1日起線上報名，僅一梯次30個名額，額滿為止。

太管處表示，今年活動為3天兩夜，第一天由解說員介紹太魯閣國家公園的環境資源，隨即驅車到海拔1995公尺的慈恩山莊。慈恩山莊是早期中橫健行時的重要據點，當晚入住慈恩山莊，安排健行安全講習，為隔天徒步中橫做準備，同時也有觀星體驗，有專業解說員帶領學員認識星空。

第二天一早出發，向東健行，一路緩下坡，走到海拔1150公尺的洛韶，沿途可見群山環繞，耳邊傳來蟲鳴鳥叫，20公里的健行路段，考驗年輕學子的體力與耐力，也能感受屬於自己的中橫風景。

抵達洛韶後，當晚入住有「中橫小白宮」的洛韶山莊，安排夜觀課程，由荒野保護協會講師帶領探訪洛韻社區夜生活

第三天再繼續徒步9公里到西寶，享用具在地風味的有機蔬食餐，接著搭車轉往知名打卡點「東西橫貫公路牌樓」。太管處挑選出太魯閣牌樓、望海亭及長春祠3個點，都是在中橫開拓過程中別具意義的據點，由解說員深度導覽，重現60年開路的景況。