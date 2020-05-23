影／疫情緩國旅回溫團客湧現 台東端午連假訂房逾八成

國內新冠肺炎疫情趨緩，截至昨天（22日）已連續40天全台本土病例零確診，近日國旅開始回溫，台東不但訂房爆增，也出現團客，就連1個月後的端午連假（25至28日）的前三天，台東多數飯店訂房不是客滿也有九成，且不少是遊覽車團客。

隨著新冠肺炎疫情控制得當，三、四月間國旅就逐漸回溫，民眾雖不敢搭乘火車、高鐵，但自己開車帶全家來台東旅遊的民眾增多，五月中旬，因國內連續超過30天無本土病例，國旅團客開始湧現，台東各飯店陸續接到團客訂單。

台東市娜路彎酒店、禾風度假酒店表示，最近幾天，就連平日都有團客，而且是搭遊覽車出遊，顯示國人對疫情有信心，最明顯的是端午節連假，兩家飯店都有團客大單，其中娜路彎集團有五間飯店七百多個房間，端午節連假前三天已被預訂客滿。

鹿鳴酒店董事長、台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說：「五月國旅不僅回溫，還是直線快速加溫，訂單爆到不行，不只國旅散客回到疫情之前的量，團客也一下就爆出來了，目前飯店每天團客訂客，每天都有超過20團的大單」。