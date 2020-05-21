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慈濟科大報廢鐵馬再生 師生競標直呼好便宜

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮慈濟科大報廢鐵馬經過整理後，開放師生競標，讓資源再利用。圖／慈濟科大提供
花蓮慈濟科大報廢鐵馬經過整理後，開放師生競標，讓資源再利用。圖／慈濟科大提供

花蓮慈濟科技大學結合「腳踏車維護工作坊」微型課程，教導學生將校園內的報廢鐵馬「微整型」後再賣出給校內師生，日前在校內競標，一台原價6800元的名牌淑女車，有學生用1800元就標到，直呼划算。校方表示，透過報廢鐵馬再生，讓學生學會修單車，也培養愛物惜福觀念，一舉多得。

慈濟科大重視資源再利用，校內報廢鐵馬整修後再拍賣的活動已舉辦多年，今年是第一次結合校內全人教育中心選修課程，開辦「腳踏車維護工坊」，6小時的課程包括清洗、灌氣、維修廢棄單車，共整理出28台鐵馬，上月底開放師生競標。

經過「微整型」的再生單車，賣相佳，功能也完善，一輛起標價100元，買氣相當不錯，一年級江姓學生花了250元標下一輛腳踏車，笑說「不會再走到鐵腿了」，有學生說，整理過後的單車和新的沒兩樣，價錢卻便宜不少，很划算。

慈濟科大表示，這次拍賣會共賣出20台，總收入13970元，都將作為校務教學之用。今年結合工作坊課程，不只提升競標買氣，也培養學生愛物惜福；賣不掉的廢棄腳踏車已送往慈濟環保教育站，供環保志工拆解可用的零件，不會浪費。

花蓮慈濟科大開辦課程，教學生整理鐵馬，校內廢棄鐵馬整修重生後再開放師生競標，一舉多得。圖／慈濟科大提供
花蓮慈濟科大開辦課程，教學生整理鐵馬，校內廢棄鐵馬整修重生後再開放師生競標，一舉多得。圖／慈濟科大提供

腳踏車 單車 慈濟

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