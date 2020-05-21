影／「小抹茶加油 」 擱淺抹香鯨救活送回大海志工不捨

昨天在桃園市觀音海水浴場附近擱淺的小抹香鯨，昨晚緊急送往八斗子鯨豚救傷站救治一整夜，志工輪班帶著牠游動，能自行漂浮且游泳意願強烈，呼吸與心跳次數穩定，今天上午10時救援人員載到基隆嶼附近水深100公尺以上的地方，志工喊「小抹茶回大海了，加油」。

中華鯨豚協會秘書長李宗翰說，比較慶幸的沒有疾病，有一部分的擦傷，但看起來不是太重，經過評估觀察達到野放的標準，水池的環境不是比海裡更好，因此決定盡快讓牠出海。牠的狀況還不錯，昨天有受到驚嚇，今天要野放外海基隆嶼附近水深100公尺以上的地方。

基隆市政府產發處科長蔡馥嚀表示，救活的成功率非常低，在10%以下，每一次救援都要發很大的成本和決心，前2次比較可惜，這次很快決定野放，因為這次狀況比較好，恢復得很快，沒有太多的外傷，志工一直帶著牠游動，越早野放越好。

救援團隊表示，小抹香鯨為青少年個體，身上沒有嚴重外傷，雖有擦傷但尚屬正常，血液檢查、熱像、聽力檢查都正常，由於動物活力很好，嘴巴無法透過人為打開，並沒有進一步進行超音波內視鏡檢查胃內容物。由於個體活力很好，考量今天上午海象尚可，且已由基隆市政府協助安排可以出海野放的船隻，因此，緊急決定今天進行野放。

中華鯨豚協會楊瑋誠理事長表示，小抹香鯨是一種小型的齒鯨，屬於齒鯨小目中的小抹香鯨科，與侏儒抹香鯨(學名：Kogia sima)外型很類似，主要生活於熱帶至溫帶海域。自有紀錄以來，台灣小抹香鯨擱淺記錄約莫80隻，大多出現在宜蘭和新北市岸際，由於小抹香鯨是比較容易緊迫的物種，運輸上必須特別注意，因此，野放會先由獸醫師打鎮定劑，再上船後前往基隆外海野放，小抹香鯨在救援人員的努力下，順利回到大海。