這不是詐騙簡訊 急難紓困金台東卑南鄉現金發放

新冠肺炎擴大急難紓困金，台東縣卑南鄉今天發放現金，鄉公所提醒接獲簡訊通知的民眾，「這不是詐騙簡訊」，請攜帶相關證件前往鄉公所辦理。

「這不是詐騙！您申請擴大急難紓困已核准，請攜帶身分證、印章前往鄉公所領取，若有疑問可洽381368民政課」台東縣卑南鄉公所表示，昨天如有民眾收到這條簡訊，「是真的，不是詐騙簡訊」。

卑南鄉長許文獻表示，卑南鄉新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大急難紓困金今天上午8時30分起陸續發放領取，卑南鄉總計處理400多名鄉親臨櫃洽辦、每天還有無數的電話詢問，初審191案送件，迄今完成送件且核准者計有81案，每案可補助金額為新台幣1萬至2萬元不等，總計發放金額100萬元。

鄉公所除了昨天以電話通知申請人，並以簡訊通知，特別提醒收到簡訊民眾，「這不是詐騙簡訊」。

許文獻表示，感謝鄉親這段時間的理性與配合，為避免與中央規定不同步，鄉公所同仁加班審核，為體恤鄉親燃眉之急避免奔波，以現金發放為原則，並期待行政院這項紓困補助金，能協助民眾度過這波疫情難關，迎向新的未來。

台東縣政府社會處救助科長楊幸錦表示，台東縣從5月6日起至5月21日止，就疫情與擴大紓困案件受理申請2406件，核定案件493筆，核定金額480萬元，目前已依各公所所提需求，將中央紓困補助金總計3680萬元預撥款，已先行撥付16鄉鎮公所，感謝各鄉鎮公所同仁的辛勞，卑南鄉公所無論審核及速度都值得嘉許。