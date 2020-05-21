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發展火箭產業遭指態度消極 饒慶鈴：合法就歡迎

中央社 / 台東縣21日電

台東縣南迴部落發展火箭發射基地計畫，縣議員認為縣政府態度消極。台東縣長饒慶鈴今天表示，在一切合法的前提下，她歡迎來台東發展。

晉陞太空科技公司計劃在台東縣達仁鄉南田部落打造以發射火箭為主題的太空產業，但因土地是農業用地又是在原住民傳統領域內，涉及土地區分使用及原基法等問題，計畫案至今土地、建物無法取得合法使用。

另外，火箭發射的安全及對環境生態的影響，也引起外界疑慮，造成地方出現贊成及反對的不同意見。

台東縣議會今天進行縣政總質詢，中國國民黨籍台東縣議員尤忠正上午質詢饒慶鈴對於台東發展太空產業看法。

尤忠正說，太空產業確實是國內新興產業，無論是中央或地方，也都是第一次面對，現階段除了面臨相關法令的問題，台東縣政府錯失很多先機來了解及輔導鄉公所，導致後續發展變負面。

他表示，從事件一開始到現在，他認為縣府都處於消極的態度，不能隨風向來處理，而是要積極正向來解決問題，違法該罰就嚴罰，該協助就盡全力協助，態度明確才不會讓企業或地方鄉親期待又害怕。

饒慶鈴指出，台東縣政府的立場一直沒有改變，期待中央給予明確的方向，讓縣政府可以協助輔導，但在中央還沒有相關法令出來前，業者土地使用違規部分，縣政府仍依業管權責，進行開罰，直到業者改進為止。

饒慶鈴表示，倘若業者不管在土地、目的事業或環境保護都合法，她個人絕對歡迎太空產業來台東發展，不單單是太空產業，也歡迎其它民間企業產業來台東，但前提就是要合法。

饒慶鈴5月7日在台東縣議會接受媒體訪問時指出，，在安全、合法的基礎上，縣政府會依法輔導，前提是請中央盡快給明確的規範，讓地方有依循做事。

台東 太空 饒慶鈴

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