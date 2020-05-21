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太空產業若一切合法 饒慶鈴：歡迎來台東

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
晉陞太空科技公司在台東縣達仁鄉南田部落設置火箭發射場，今天成為南迴議員質詢重點，縣長饒慶鈴表示，一切合法的前提下，歡迎來台東發展。本報資料照片
晉陞太空科技公司在台東縣達仁鄉南田部落設置火箭發射場，今天成為南迴議員質詢重點，縣長饒慶鈴表示，一切合法的前提下，歡迎來台東發展。本報資料照片

晉陞太空科技公司在台東縣達仁鄉南田部落設置火箭發射場，今天成為縣議會質詢重點，議員尤忠正詢問縣長饒慶鈴對於太空產業的立場與態度。饒慶鈴表示，一切合法的前提下，她歡迎來台東發展。

饒慶鈴表示，縣府的立場一直沒有改變，期待中央給予明確的方向，讓縣府可以協助輔導，但在中央還沒有相關法令出來前，業者土地使用違規部分，縣府仍依業管權責，進行開罰，直到業者改進為止。

她強調，倘若業者在土地、目的事業或環境保護都合法，她個人絕對歡迎太空產業來台東發展，不單單是太空產業，也歡迎其他民間企業產業來台東，但前提就是要合法。

議員尤忠正質詢表示，太空產業確實是國內新興產業，無論是中央或地方，也都是第一次面對，現階段除了面臨了相關法令的問題，他認為縣府錯失很多先機來了解及輔導鄉公所，導致後續發展變負面。

他說，從事件一開始到現在，他感覺縣府都處於消極的態度，不能隨風向來處理，而是要積極正向來解決問題，違法該罰就嚴罰，該協助就盡全力協助，態度明確才不會讓企業或地方鄉親期待又害怕。

太空 台東 饒慶鈴

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