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一份訂單兩倍愛心 花蓮獅子會訂購家扶布口罩贈日本

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
華山基金會結合花蓮在地飲料店業者共同舉辦「您買我捐 一元行大善」公益活動，有超過10家業者響應。記者王燕華／攝影
華山基金會結合花蓮在地飲料店業者共同舉辦「您買我捐 一元行大善」公益活動，有超過10家業者響應。記者王燕華／攝影

花蓮縣第一獅子會向花蓮家扶幸福小鋪訂購1500枚布口罩，今天交貨裝箱，要跨海寄到日本5個姐妹會。花蓮家扶中心施政延說，這一份訂單不僅能幫到日本友人，也對因疫情銷售大受影響的家扶小鋪媽媽們有實質幫助，「一份訂單卻是兩倍的愛心」。

為了這筆「有溫度」的訂單，花蓮家扶幸福小鋪7位媽媽們趕工兩個星期，終於完成。今天由家扶媽媽們與花蓮縣第一獅子會會長林祥富會長、即將在7月1日上任的會長王安順、國際獅子會300F區總監方來興，前總監邱肇坤等人合力封箱。

林祥富說，這次新冠肺炎各國疫情嚴峻，獅友們感念日本京都橘、靜岡葵、尼崎、荒尾及下關北5個姊妹會，當年在花蓮0206大地震捐款100萬元，決定回贈口罩；得知花蓮家扶中心幸福小舖在縫製布口罩，就向家扶下訂，不但可以援助日本姐妹會，也照顧地方弱勢家庭生計，一份愛心可以包含兩份心意、兩份幫助。

花蓮家扶中心主任施政延表示，受到疫情衝擊，社福單位的捐款都受到影響，家扶幸福小舖原本行銷活動也喊停，外展銷售跟寄售點營收衰退三分之二，花蓮縣第一獅子會這筆1500枚布口罩的訂單，對幸福小鋪可說是及時雨。

此外，華山基金會結合在地飲料店業者共同舉辦「您買我捐 一元行大善」公益活動，募集後山獨老服務經費，目前有超過10家響應，華山基金會今天頒贈感謝狀給參與公益活動的85度C海岸店、叮哥茶飲中山慈濟店及東華店、米奧咖啡&茶中華店、萃搭茶飲專賣店仁里店、巧苓紅茶、期香茶棧、全天夏、一芳水果茶、咖逼小売所等店家。

花蓮縣第一獅子會向花蓮家扶中心幸福小鋪訂購1500枚布口罩，不僅寄到日本幫助姐妹會，對因疫情營收大減的幸福小鋪，也是及時雨。記者王燕華／攝影
花蓮縣第一獅子會向花蓮家扶中心幸福小鋪訂購1500枚布口罩，不僅寄到日本幫助姐妹會，對因疫情營收大減的幸福小鋪，也是及時雨。記者王燕華／攝影
花蓮縣第一獅子會向花蓮家扶中心幸福小鋪訂購1500枚布口罩，不僅寄到日本幫助姐妹會，對因疫情營收大減的幸福小鋪，也是及時雨。記者王燕華／攝影
花蓮縣第一獅子會向花蓮家扶中心幸福小鋪訂購1500枚布口罩，不僅寄到日本幫助姐妹會，對因疫情營收大減的幸福小鋪，也是及時雨。記者王燕華／攝影
華山基金會結合花蓮在地飲料店業者共同舉辦「您買我捐 一元行大善」公益活動，有超過10家業者響應。記者王燕華／攝影
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口罩 日本 家扶中心

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