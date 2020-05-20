一份訂單兩倍愛心 花蓮獅子會訂購家扶布口罩贈日本

花蓮縣第一獅子會向花蓮家扶幸福小鋪訂購1500枚布口罩，今天交貨裝箱，要跨海寄到日本5個姐妹會。花蓮家扶中心施政延說，這一份訂單不僅能幫到日本友人，也對因疫情銷售大受影響的家扶小鋪媽媽們有實質幫助，「一份訂單卻是兩倍的愛心」。

為了這筆「有溫度」的訂單，花蓮家扶幸福小鋪7位媽媽們趕工兩個星期，終於完成。今天由家扶媽媽們與花蓮縣第一獅子會會長林祥富會長、即將在7月1日上任的會長王安順、國際獅子會300F區總監方來興，前總監邱肇坤等人合力封箱。

林祥富說，這次新冠肺炎各國疫情嚴峻，獅友們感念日本京都橘、靜岡葵、尼崎、荒尾及下關北5個姊妹會，當年在花蓮0206大地震捐款100萬元，決定回贈口罩；得知花蓮家扶中心幸福小舖在縫製布口罩，就向家扶下訂，不但可以援助日本姐妹會，也照顧地方弱勢家庭生計，一份愛心可以包含兩份心意、兩份幫助。

花蓮家扶中心主任施政延表示，受到疫情衝擊，社福單位的捐款都受到影響，家扶幸福小舖原本行銷活動也喊停，外展銷售跟寄售點營收衰退三分之二，花蓮縣第一獅子會這筆1500枚布口罩的訂單，對幸福小鋪可說是及時雨。