招誰惹誰？大葉欖仁樹幹慘遭環狀剝皮 命在旦夕

蘭陽溪支流堤防邊的一棵「大葉欖仁」，樹幹遭人以環狀剝皮的粗殘手法，砍去整個外皮層，民眾今天發現後，通報宜蘭縣藝景觀所及第一河川局到場了解，大罵「根本是要搞死這棵樹」，趕緊先進行包紮搶救，再調查誰下的毒手。

今天有運動民眾路過宜蘭科學園區南側，遠遠驚見這棵樹連皮都沒了，露出一段傷口明顯的樹幹，一看應該是人為惡意破壞。據了解，這顆大葉欖仁位於蘭陽溪支流，即浮洲溪是堤防內側，約二、三十年樹齡，樹幹40幾公分，算是粗壯且枝葉茂密。

「砍得很深」，宜蘭縣樹藝景觀所獲報趕往現場了解，一般樹木分成樹皮、韌皮部、形成層及木質部，所長林志明表示，這棵大葉欖仁樹幹被人以刀斧之類的利器傷得很深， 「韌皮部被環狀砍削掉」，露出內層木質部，嚴重影響養分及水分輸送，手下的人分明是要搞死這棵樹，太可惡。

堤防內側屬於第一河川局管轄，一河局表示，附近沒有監視器，但現場發現曾經被鋸斷的大葉欖仁殘枝，是否因為樹冠長得太過枝繁葉茂，影響底下農作物陽光照射，以致慘遭毒手？目前正查訪附近鄰里長，列為調查重點。