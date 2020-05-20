反卜蜂養雞場千人抗議 徐榛蔚：民意反彈嚴重會撤照

花蓮「反卜蜂養雞場鳳林自救會」今天在鳳林發起抗議遊行活動，集結約千人遊行約2公里，反對卜蜂養雞場進駐花蓮，並遞交陳情書予鳳林鎮公所。縣長徐榛蔚表示，要求業者與居民溝通，若民意反彈嚴重，會予以撤照。卜蜂回應，從建場申請至今皆依法辦理，會在6月13日與鄉親溝通。

卜蜂預計在壽豐、鳳林、光復鄉鎮蓋6座養雞場，包括樹湖25萬隻，以及豐坪、鳳凰、中原、大榮、馬佛等5場各養2.5萬隻。今天鳳林鎮民廣場聚集千人，抗議民眾高舉標語牌或布條「捍衛鳳林，拒絕卜蜂」、「卜蜂滾出去」、「拒絕養雞場」，從鎮民廣場遊行到鳳仁國小，再走往鳳林鎮公所遞交陳情書。

鳳義里長蕭文立表示，卜蜂養雞場目前為止完全沒有在鳳林舉辦說明會，鄉親到最後一刻才知道要蓋雞場，覺得不被尊重，除了原訂今天的親民時間被取消，縣府昨天只提到「考慮」撤照，絕對不會同意，也會抗爭到底，直到縣府撤照為止，不排除前往縣府抗議。

縣長徐榛蔚今天下午回應，所有合法的業者到花蓮投資非常歡迎，更希望業者能跟鄉親做最好的溝通，以養雞場部分，若尚未跟居民溝通協調完成前，縣政府的立場就是，「若對於民意不夠尊重的話，會予以撤照」。

徐榛蔚說，相信所有業者是依法依規申請，而縣府更要求業者務必跟鄉親做好溝通，所以之前暫緩相關計畫，希望鄉親保持理性，能給業者一個傾聽的機會，縣府會站在鄉親的立場上，如果居民非常不能認同，也會予以撤照，也希望業者做好敦親睦鄰的工作。

花蓮縣議會副議長潘月霞說，養雞場鬧得沸沸揚揚，從壽豐到玉里，中南區民眾幾乎9成反對，問題在於業者沒有開誠布公，做好雙向溝通。