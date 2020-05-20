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礦石稅議會卡關 花蓮縣長徐榛蔚拜訪議長碰軟釘子

聯合報 / 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（左）今天下午到縣議會拜訪議長張峻，但張峻未露面，由副議長潘月霞（右）代表接待。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左）今天下午到縣議會拜訪議長張峻，但張峻未露面，由副議長潘月霞（右）代表接待。記者王燕華／攝影

花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅草案在議會卡關，開徵空窗期每月恐減少8000萬元稅收，縣長徐榛蔚今天大動作率領局處首長拜訪議長張峻，但張峻不在，徐榛蔚撲空，副議長潘月霞代表出面接待，表示張峻在中區處理養雞場抗議案，不克出面，讓徐榛蔚碰了個軟釘子。

徐榛蔚下午率副縣長蔡運煌、副秘書長張逸華及環保、建設、民政、農業等多位局處首長造訪，縣議會則有副議長潘月霞、民政小組召集人張懷文、議員笛布斯‧顗顂、吳東昇、張正治、吳建志、林源富等人到場，因議長張峻人不在，拜會不到10分鐘即結束。

知情人士指出，縣府提出的「花蓮礦石開採景觀維護特別稅」上周在議會臨時會卡關，縣府相當著急，後來某位議員居中牽線，希望府會若有什麼不滿，可以坐下來好好談，促成這次「雙長會」，但縣府下午突然發出通知，廣邀媒體採訪，讓議長感到「好像施壓、被玩了」，並聯想到之前被網路媒體抹黑「議長率人到台泥密會談礦石稅」一事，加上要協調養雞場抗議案，才會選擇缺席。

徐榛蔚則說，因為定期會即將展開，因此率縣府團隊拜會議長，盼議員們能多多支持縣府各項預算。她表示，和議長約好今天下午3點會率縣府團隊拜訪，今天上午11點兩人在縣黨部有碰到面，議長也說歡迎。

雖然張峻不在，她仍向議會喊話，希望議會支持縣府的各項預算，特別是礦石景觀特別稅，希望及早通過，以免未來影響到縣府很多的建設、教育、社福部分。

代表接見的副議長潘月霞則說，議會樂見府會和諧，縣長賣力推動縣政，縣議會也願意同心協力營造更好的花蓮，不過議會是合議制，必須33位議員共同決定。

徐榛蔚會後回答媒體提問時，表示礦石景觀稅的部分仍維持70元，若議會通過為140元，當然非常開心，因為縣府的自有財源會更增加，財政可得到更好改善；至於議會希望縣長就礦石稅到議作專案報告，她說，先前已請副縣長專案報告，且各局處在礦石稅審理的時候，對於議員、議長，無論書面或是口頭說明，相信都有非常清楚的說明。

花蓮縣礦石開採景觀維護特別4年開徵期限到6月底屆滿，縣府擬自治條例草案提送議會，盼接續從7月1日開徵。本月15日是臨時會最後一天，議員二讀時，對稅收用途存疑，也不滿審查期間遭惡意抹黑，討論無結果，議長張峻裁示留待下月定期會討論。

花蓮縣長徐榛蔚（左）今天下午到縣議會拜訪議長張峻，但張峻未露面，由副議長潘月霞（右）代表接待。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（左）今天下午到縣議會拜訪議長張峻，但張峻未露面，由副議長潘月霞（右）代表接待。記者王燕華／攝影

徐榛蔚

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