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基隆百年防空洞外地遊客多 燈管常壞又不夠亮將改善
基隆市仁愛區的「百年防空洞」每天遊客多，不少都是來自外縣市，但因照明太暗且容易損壞，地方建議改善。議員童子瑋今天會同里長及市府前往會勘，建請民政處編列照明工程預算改善，增加美觀也讓遊客及民眾安心。市府表示，會盡來改善照明。
文安里長李隆進表示，這處百年防空洞很有歷史、典故，現在已成為熱門的觀光景點，每天都有來自外縣市的遊客來探訪，但是洞內的日光燈照明因長時間開啟容易損壞，有的地方也太暗，因此希望改善照明，讓遊客參訪時能安心
童子瑋服務處指出，百年防空洞一端位在文安里龍安街96巷，一端則在兆連里獅球路25巷，防空洞興建於1903年，原本是日軍61病院（前基隆海軍醫院）的病患避難防空洞，也曾作為要塞部隊的彈藥庫。傳說義俠廖添丁在1909年，曾在防空洞附近的文安教堂，槍殺日方密探，後來百餘名警察、憲兵、壯丁團嚴密搜補，仍從獅球嶺成功脫逃。
童子瑋說，3月曾他曾經與市府觀銷處長曾姿雯處長、李隆進里到防空洞探訪過，了解百年防空洞的歷史及周遭發展，其中有關照明問題，是里長及地方市民期待盡速改善的環節。
童子瑋表示，今天他請民政處及區公所到場會勘，解決洞內亮度不足，且防空洞內燈具時常損壞、維修不易的問題，希望把這處很具有文史意義的防空洞改善得更有觀光價值，讓更多的遊客可以前來，太暗容易有治安狀況，也有安全疑慮。感謝市府協助，民政處將編列照明改善工程預算，增加美觀及照明亮度。
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