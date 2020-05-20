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影／有如海龍活靈活現 她用海藻作畫重現海中異想世界

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
劉秀學服裝設計，她利用海藻作畫，展現海藻及海中生物各種美麗姿態，重現海藻生命力。記者游明煌／攝影
劉秀學服裝設計，她利用海藻作畫，展現海藻及海中生物各種美麗姿態，重現海藻生命力。記者游明煌／攝影

國立海洋科技博物館教育組推廣專員劉秀，原本學服裝設計，她利用海邊撿拾的各種海藻，去除水分乾燥後，以壓花手法拿來壓製作畫，並融入服裝創作靈感，展現海藻及海中生物各種美麗姿態，重現海藻生命力。

劉秀畢業於醒吾高中服裝設計科及輔仁大學織品與服裝學系，她說以前對海藻並不熟悉，有一次聽到海藻專家張睿昇教學後受到啟發，產生濃厚興趣，才想融入服裝設計的概念，用海藻來作畫。

劉秀創作很多海藻畫作，有的是海中生物，有的是模特兒服裝秀，在海科館展出時讓人驚豔。劉秀表示，壓藻過程就像神奇魔法，要很細心，海藻才不會破裂，而保留藻類形態與色彩更是馬虎不得，她希望用隨手可得的海洋素材，為關懷海洋盡一份心力。

她的作品「狩獵」，以綠藻的特性，拉出如獅子魚在海裡活動時張開鰭的線條；「擬態」是用海藻表現海中生物葉海龍擬態的呈現，非常有巧思。還有螃蟹等海中生物，她用海藻呈現，活靈活現。

「服裝設計的異想世界」用海藻拼貼出一名女模在走服裝秀，手拿的2把雨傘有開有合，姿態各異，並利用海藻在海中飄浮來展現裙子的擺動。還有新娘的嫁衣、花冠等，劉秀把海藻和服裝秀有了美妙結合，展現不一樣的美感。

劉秀說，海藻乾燥後拼貼，顏色會有一點不同，但仍保有原色，潮境海灣、望海巷裡有各式各樣的海藻，她都就地取材撿來當作畫材料。

海科館產學交流組主任陳麗淑說，劉秀融合服裝設計，有各種的海洋生物系列，十分有巧思。

劉秀學服裝設計，她利用海藻作畫，展現海藻及海中生物各種美麗姿態，重現海藻生命力。記者游明煌／攝影
劉秀學服裝設計，她利用海藻作畫，展現海藻及海中生物各種美麗姿態，重現海藻生命力。記者游明煌／攝影
劉秀學服裝設計，她利用海藻作畫，展現海藻及海中生物各種美麗姿態，重現海藻生命力。記者游明煌／攝影
劉秀學服裝設計，她利用海藻作畫，展現海藻及海中生物各種美麗姿態，重現海藻生命力。記者游明煌／攝影
劉秀學服裝設計，她利用海藻作畫，展現海藻及海中生物各種美麗姿態，重現海藻生命力。記者游明煌／攝影
劉秀學服裝設計，她利用海藻作畫，展現海藻及海中生物各種美麗姿態，重現海藻生命力。記者游明煌／攝影

海科館 輔仁大學

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