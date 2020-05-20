心痛轉大愛 慈母以子之名捐車「懷念永遠的教授」

國內神經外科的權威醫師黃俊一去年往生，家人瞞著96歲的老媽媽，直到告別式前才讓母親得知，黃里女士哀慟白髮人送黑髮人，她一直有捐車助人的心願，今天以兒子的名義捐出長照福祉車給陽大宜蘭附醫，追憶兒子的生前種種，仍不禁紅了眼眶。

黃俊一曾任職於台北榮民總醫院神經外科主任、急診部部主任兼任陽明大學外科教授，是國內神經外科權威醫師；他曾任台灣神經外科醫學會理事長及台灣神經脊椎外科醫學會理事長，不僅操刀救人無數，更是醫學界許多醫生的老師，桃李滿天下。

黃俊一去年9月因病往生，走的那一天母子連心，黃里女士眼睛痛了整晚，難以入眠，家人瞞著96歲的老母親，不讓她知道，直到告別式前一天才告知，黃母不捨白髮人送黑髮人，心痛放聲大哭。

今天的捐車儀式中，黃里女士聽到眾人談及肯定兒子的種種，不禁紅了眼眶，語帶哽咽地感謝大家。

陽大宜蘭附醫前院長羅世薰與院長楊純豪都是黃俊一指導過的學生，楊純豪說，黃教授是學生很怕的老師之一，他沒日沒夜的工作，實習生也跟著沒日沒夜，他對自我要求嚴謹，同時也對宜蘭來的學生特別照顧，讓人感念永遠的黃教授。

副縣長林建榮表示，黃教授的父親是宜蘭仁生堂藥鋪的創始人黃金浤，一生除開藥鋪照顧鄉親外，也經常行善，雖已過世多年，但黃金浤的夫人黃里女士仍延續行善之心，夫妻育有4名子女都有傑出表現，黃俊一排行老大，很多鄉親罹患相關疾病都會找黃醫師診治或開刀。