影／2020520宜蘭為愛加「匙」為新人量身特製幸福對匙

千載難逢2020520，很多新人選在這一天結婚。宜蘭戶政事務所上午共有4對新人辦理登記，縣長林姿妙前往獻上祝福，宣布即日起到宜蘭各戶政事務所登記辦理結婚的新人，都可獲贈一組刻有新人名字的特製婚禮「幸福對匙」餐具組，代表互相扶「匙」。

上午在宜蘭市登記的4對新人中，有3對是宜蘭人，比較特別是來自美國的潘家梁與與住在新北淡水的張卪允，兩人都是79年次，去年10月在宜蘭外澳衝浪時相識，墜入愛河，宜蘭市他們結緣的地點，所以選在特別日子、特別地點登記結為夫妻，他們的父母親也趕來祝福，喜氣洋洋。

宜蘭縣政府今天在戶政事務所設計幸福拱門，柔美樂音中迎接新人邁向幸福之門。縣長林姿妙獻上愛的祝福並贈送6項賀禮，包括幸福對「匙」、幸福寶典懶人包、結婚對章、永浴愛河手工皂、貫通石及棗生桂子（早生貴子），每對新人臉上洋溢幸福，感謝縣府貼心安排。

宜蘭縣政府民政處為營造幸福氛圍，今年在各戶政所除了布置美美的拍照專區，提供現場拍照服務，也製作祝福證書、幸福寶點懶人包外，也特別在520的這一天，為新人量身製作「幸福對匙」餐具組。