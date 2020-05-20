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影／2020520宜蘭為愛加「匙」為新人量身特製幸福對匙

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
來自美國的潘家梁與新北的張卪允去年在宜蘭外澳衝浪時相識墜入愛河，今天特別選在宜蘭登記結婚，家人都前來祝福。記者戴永華／攝影
來自美國的潘家梁與新北的張卪允去年在宜蘭外澳衝浪時相識墜入愛河，今天特別選在宜蘭登記結婚，家人都前來祝福。記者戴永華／攝影

千載難逢2020520，很多新人選在這一天結婚。宜蘭戶政事務所上午共有4對新人辦理登記，縣長林姿妙前往獻上祝福，宣布即日起到宜蘭各戶政事務所登記辦理結婚的新人，都可獲贈一組刻有新人名字的特製婚禮「幸福對匙」餐具組，代表互相扶「匙」。

上午在宜蘭市登記的4對新人中，有3對是宜蘭人，比較特別是來自美國的潘家梁與與住在新北淡水的張卪允，兩人都是79年次，去年10月在宜蘭外澳衝浪時相識，墜入愛河，宜蘭市他們結緣的地點，所以選在特別日子、特別地點登記結為夫妻，他們的父母親也趕來祝福，喜氣洋洋。

宜蘭縣政府今天在戶政事務所設計幸福拱門，柔美樂音中迎接新人邁向幸福之門。縣長林姿妙獻上愛的祝福並贈送6項賀禮，包括幸福對「匙」、幸福寶典懶人包、結婚對章、永浴愛河手工皂、貫通石及棗生桂子（早生貴子），每對新人臉上洋溢幸福，感謝縣府貼心安排。

宜蘭縣政府民政處為營造幸福氛圍，今年在各戶政所除了布置美美的拍照專區，提供現場拍照服務，也製作祝福證書、幸福寶點懶人包外，也特別在520的這一天，為新人量身製作「幸福對匙」餐具組。

湯匙代表包容、圓滿，期許夫妻婚姻生活酸甜苦辣，互相扶「匙」，一起盛（承）接幸福與甜蜜；湯匙可刻上新人的名宇，作為永誌不渝的紀念，即日起限量送出888組給新人。

宜蘭縣政府贈送新人6項賀禮，包括幸福對匙、棗早生桂子等。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府贈送新人6項賀禮，包括幸福對匙、棗早生桂子等。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府特別設計幸福拱門，迎接前來登記結婚的新人。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府特別設計幸福拱門，迎接前來登記結婚的新人。記者戴永華／攝影
在2020520的這天，新人在大家見證下，為對方獻上深情的一吻。 記者戴永華／攝影
在2020520的這天，新人在大家見證下，為對方獻上深情的一吻。 記者戴永華／攝影

結婚 林姿妙 愛河

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