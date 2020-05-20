反卜蜂在花蓮設養雞場 千人鳳林遊行抗議
花蓮「反卜蜂養雞場鳳林自救會」今天在鳳林發起抗議遊行活動，聯合壽豐、光復反卜蜂自救會，集結約千人遊行約2公里，群眾自製創意標語，反對卜蜂養雞場進駐花蓮，並遞交陳情書予鳳林鎮公所。卜蜂回應，從建場申請至今皆依法辦理，會與鄉親溝通。縣府則表示因民眾反對，考慮「撤照」。
今天上午鳳林鎮民廣場聚集約千人，抗議民眾高舉標語牌或布條「捍衛鳳林，拒絕卜蜂」、「卜蜂滾出去」、「拒絕養雞場」，從鎮民廣場走遊行到鳳仁國小，再走往鳳林鎮公所遞交陳情書。自救會預估抗議群眾超過千人，遊行隊伍長達1公里，警方則預估450至500人左右。
鳳義里長蕭文立表示，卜蜂養雞場目前為止完全沒有在鳳林舉辦說明會，鄉親到最後一刻才知道要蓋雞場，覺得不被尊重，除了原訂今天的親民時間被取消，甚至在遊行的當下，花蓮縣長徐榛蔚正參加麥當勞開幕活動，不來鳳林傾聽民意，一定要表達抗議。
新北市議員黃桂蘭也出席抗議活動，她說，從小在鳳林長大，看到家鄉被養雞場汙染不能接受，因此特地從台北回故鄉抗議遊行。還有媽媽帶著小朋友騎三輪車遊行，也有人與寵物一起抗議；鳳仁國小部分師生在校門口為抗議群眾加油打氣。
徐榛蔚原本預計今天出席麥當勞開幕活動，後來由縣府副秘書長張逸華出席剪綵。針對卜蜂抗議活動，張逸華回應，花蓮縣府所有的事情都是依法辦事，業者也合法申請，縣府依中央農委會頒訂法規、依法辦理；不過民意也要重視，因此縣府的立場是目前暫緩，如果到時卜蜂沒有很好的溝通，「那撤照是一個選項」。
卜蜂企業表示，卜蜂從建場申請至今皆依法辦理，將秉持公開透明的原則，善盡與花蓮鄉親溝通取得理解之責任。除讓鄉親理解企業的初衷與想法外，也會讓社會大眾知道卜蜂依法申請的所有過程。針對花蓮縣政府發表聲明提出考慮撤照，深表遺憾，也期望縣府能站在尊重自我官箴，維護公權力尊嚴立場謹慎處理。所有與縣府及地方鄉親的溝通內容，將隨時對媒體及社會大眾做清楚說明。
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