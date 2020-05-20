影／戀6年我愛你結婚 基市女科員：2020520一輩子一次
基隆市政府產發處科員陳韻婷和在長榮上班的洪子豪認識7年，相戀6年，今天特別選在今天到中正戶政所登記結婚，2人說，這輩子只有這一天可以遇到2020520，代表著「愛你、愛你、我愛你」。
2人今天一起到中正戶政所辦理結婚登記，科長蔡馥嚀蓋章當證人，蔡馥嚀說，她還是頭一次當證人，美麗的新娘子韻婷負責活動的宣傳，也是小編，很榮幸當證人，基隆是一個幸福的城市，永遠「520」。中正戶政事務所主任吳曉慧代替市長送一個造型對杯祝福。
基隆市政府產發處科員陳韻婷和在長榮上班的洪子豪認識7年，相戀6年，都念海大，在社團認識後在一起，在學校就相戀，一直到出社會，工作以後想結婚了。
陳韻婷說，2020520代表著「愛你、愛你、我愛你」，這輩子只有這一天可以遇到2020520，所以選今天來登記。她和新郎洪子豪在基隆認識、相愛，是在學校社團認識的，因此她今天特別戴上花冠，看起來比較漂亮。今天也是總總、副總統就職，是一個充滿喜氣的日手。
洪子豪說，今天的日子很有意義，他對著陳韻婷說，我會永遠愛你愛你愛你。他抱起韻婷，應現場觀禮民眾要求接吻，2人吻了很久，陳韻婷開玩笑說，「這是要印證我們是不是假結婚嗎？」，洪子亭說，「要吻多久都沒關係」，現場民眾熱烈掌聲祝福。
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