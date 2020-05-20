汛期來臨 農糧署備妥82噸白米防宜花東受災斷糧

汛期來臨，農委會農糧署東區分署已備妥82公噸白米，供應東部宜花東3縣市防災需求，東區分署副分署長陳吉村今天說，因考量儲放環境，無法太多也不能儲放太久。

農糧署東區分署表示，為協助縣市政府在天然災害期間緊急供應糧食需要，依「國內糧食救助要點」，每年汛期前，地方政府可依實際需求向東區分署申請天然災害儲備食米，以備颱風、豪雨等天然災害發生時，即時提供災區民眾使用。

東區分署日前已完成供應宜、花、東地區34個鄉鎮市、計122處儲備點，合計82公噸白米的進儲工作；儲備地點分散各偏遠村里部落或對外道路易坍方、交通中斷處，以免居民在災害發生時斷糧。

農糧署東區分署副分署長陳吉村今天接受中央社記者採訪表示，各縣市儲備量宜蘭縣37公噸、花蓮縣19公噸、台東縣26公噸。各鄉鎮的需求量是由各鄉鎮評估後提報給縣政府轉報東區分署，因考量儲放環境，無法太多也不能儲放太久。

東區分署表示，重大災害期間若有糧食不足或緊急需求時，縣市政府也得以傳真方式向東區分署申請緊急救災食米，東區分署接獲申請後，會於24小時內完成備貨，並交由申請單位提領發放。

東區分署表示，天然災害儲備食米品質規格符合中華民國國家標準（CNS）二等白米標準，並採3公斤真空包裝，具輕巧、方便攜帶等特性，保存期限為12個月。

儲備食由鄉鎮公所等保管單位慎選陰涼乾燥、通風及安全地點存放，並定期檢視數量及品質，東區分署也會與地方政府保持密切聯繫，即時掌握各地儲備糧供需情形，必要時可依需求緊急加工，調撥食米供應災區。

東區分署表示，汛期結束後或食米屆保存期限前1個月，未用完的儲備糧可由縣市政府轉撥為社會救助糧，送給低收入家庭，兼具救災與扶弱功能。