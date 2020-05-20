快訊

蔡英文就職演說全文 8字談兩岸：和平、對等、民主、對話

中職／「彈的賽」再現 4年前教訓還不夠嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘭嶼垃圾掩埋場爆量 民代促清運紓解

聯合報 / 記者尤聰光/台東即時報導
蘭嶼海漂垃圾情形嚴重，縣府爭取到海岸線清理專案，增加6名人力，執行海岸、海灘和潮間帶的海漂垃圾清除。記者尤聰光/翻攝
蘭嶼海漂垃圾情形嚴重，縣府爭取到海岸線清理專案，增加6名人力，執行海岸、海灘和潮間帶的海漂垃圾清除。記者尤聰光/翻攝

台東蘭嶼鄉唯一的垃圾掩埋場，目前幾乎已飽和狀態，島上居民憂心旅遊旺季每日2至3公噸的垃圾量，恐讓掩埋場爆量，蘭嶼縣議員黃碧妹要求環保局設法解決。環保局表示，委外廠商正進入蘭嶼垃圾清運。

環保局代理局長郭建成表示，委外清運的廠商已在3月23號發包成功，並完成簽約，廠商目前已進到蘭嶼掩埋場開始清運垃圾，另透過中央經費爭取計畫型人力，再加上公所人力，協助全島岸邊垃圾清除。

他強調，蘭嶼海漂垃圾情形嚴重，爭取到海岸線清理專案，增加6名人力，從今年2月下旬，開始執行海岸、海灘和潮間帶的海漂垃圾清除，並將垃圾分類後，資源回收部分以船運到台東。

黃碧妹表示，蘭嶼每天的垃圾量為1.5公噸，旅遊旺季的時候每天增加2至3公噸，如再加上海漂垃圾，掩埋場幾乎不敷使用，這問題不能每年都一再發生，造成島上居民困擾，必須從長計議。

郭建成表示，台東現有焚化爐最晚7月就要公告招標，如果順利有廠商投標獲選，2年期的時間整備及修繕設備，預計111年就可以試營運，屆時蘭嶼垃圾可以清運焚燒，不再長久堆置掩埋場內。

台東蘭嶼鄉唯一的垃圾掩埋場，目前幾乎已飽和狀態，島上居民憂心旅遊旺季每日2至3公噸的垃圾量，恐讓掩埋場爆量。記者尤聰光/翻攝
台東蘭嶼鄉唯一的垃圾掩埋場，目前幾乎已飽和狀態，島上居民憂心旅遊旺季每日2至3公噸的垃圾量，恐讓掩埋場爆量。記者尤聰光/翻攝

蘭嶼 台東

延伸閱讀

仁武焚化廠合約 高市暫緩公告

外運垃圾到高雄燒？ 雲林縣環保局：尚未定案

疑用鳥籠誘食巴丹綠繡眼 男子稱是餵鳥不是誘捕

環團反對焚化爐啟動 推台東為全面有機農業縣

相關新聞

蘭嶼垃圾掩埋場爆量 民代促清運紓解

台東蘭嶼鄉唯一的垃圾掩埋場，目前幾乎已飽和狀態，島上居民憂心旅遊旺季每日2至3公噸的垃圾量，恐讓掩埋場爆量，蘭嶼縣議員黃...

520「我愛你」預約登記結婚多 基隆送造型紀念對杯

今天是2020年5月20，因520有「我愛你」諧音，各戶所有不少人預約登記，今天上午就有市政府產發處員工要到中正戶所登記...

養雞場惹抗議…花蓮縣府考慮撤照 卜蜂：遺憾

卜蜂集團計畫在花蓮壽豐、鳳林等鄉鎮興建養雞場，地方民眾強烈反彈，由在地居民組成的「反卜蜂養雞場鳳林自救會」今天上午將在鳳...

叫我第一名／「神農」林瑞鵬 和農作物博感情

68歲有機農友林瑞鵬以前是日本寺廟神社建築修復師，因工作太勞累肝硬化，為了身體健康，決定回鄉向台糖租借農地，用有機方式種...

幫骨癌女 捐款達50萬 媽媽：愛轉別人

獲得今年總統教育獎的基隆中正國中九年級葉以欣，罹患骨癌轉移到腦部，日前剛動完腦部手術進行化療，因此前幾天的國中會考只能放...

宜蘭親子館開放…實名制 到猴硐貓村…別逗貓

宜蘭縣政府昨天宣布親子館從即日起恢復開放，採實名制登記，全縣5座親子館的進場人數減半；另疫情期間屢傳寵物也可能染疫，新北...

房仲廣告賣凶宅「不是很凶不用怕」 另類行銷掀熱議

一般人賣屋避談凶宅，宜蘭臉書社團今晚貼出一則售屋廣告，斗大的字寫著「凶宅」，有人看到廣告驚呆了，但廣告下方強調「不是很凶...

基隆美力校園運動 首部曲17.6億元改造7校

基隆市不少校園老舊，市府推出「美力校園運動計畫」三部曲，首部曲已陸續投入17.6億元，在7校興建新的活動中心、運動場等，...

宜蘭鐵路高架化可行性評估終於出交通部大門 報院核定

宜蘭爭取多年「鐵路高架化」建設可行性評估，今天終於出了交通部大門。由交通部把審查通過的評估報告書，送請行政院核定；縣長林...

養雞場進駐花蓮遭民眾抗議 縣府考慮撤照

卜蜂集團欲在花蓮壽豐、鳳林等鄉鎮興建養雞場，遭民眾強烈抗議反對，由在地居民組成的「反卜蜂養雞場鳳林自救會」預計在明天上午...

花蓮客運先期轉運站動土 預計明年1月完工

蘇花改今年1月通車，北花線客運也上路，花蓮縣政府向中央爭取7千萬元興建「花蓮先期轉運站」，經過3度招標後，今天動土，預計...

罕見！台東漁民一口氣捕獲2尾「地震魚」

台東成功盧姓漁民昨天深夜在成功外海作業時，捕獲2尾「地震魚」，今天進行拍賣，以每公斤110元拍出，賺進2300元。盧姓漁...

熱門新聞

頭份、竹南部分地區明天停水7小時

國民黨美魔女議員 犀利質詢胸前洩春光

竹市路口再添安全設施 Z字綠斑馬現身經國路

廈門新機場僅離金門6公里！ 當地鄉親曝「誇張近照」

台南今10處傳積水 水利局提醒當心明凌晨強降雨

今天全國降雨量前5名全落在雲林 台西鄉名列第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。