聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘭嶼垃圾掩埋場爆量 民代促清運紓解
台東蘭嶼鄉唯一的垃圾掩埋場，目前幾乎已飽和狀態，島上居民憂心旅遊旺季每日2至3公噸的垃圾量，恐讓掩埋場爆量，蘭嶼縣議員黃碧妹要求環保局設法解決。環保局表示，委外廠商正進入蘭嶼垃圾清運。
環保局代理局長郭建成表示，委外清運的廠商已在3月23號發包成功，並完成簽約，廠商目前已進到蘭嶼掩埋場開始清運垃圾，另透過中央經費爭取計畫型人力，再加上公所人力，協助全島岸邊垃圾清除。
他強調，蘭嶼海漂垃圾情形嚴重，爭取到海岸線清理專案，增加6名人力，從今年2月下旬，開始執行海岸、海灘和潮間帶的海漂垃圾清除，並將垃圾分類後，資源回收部分以船運到台東。
黃碧妹表示，蘭嶼每天的垃圾量為1.5公噸，旅遊旺季的時候每天增加2至3公噸，如再加上海漂垃圾，掩埋場幾乎不敷使用，這問題不能每年都一再發生，造成島上居民困擾，必須從長計議。
郭建成表示，台東現有焚化爐最晚7月就要公告招標，如果順利有廠商投標獲選，2年期的時間整備及修繕設備，預計111年就可以試營運，屆時蘭嶼垃圾可以清運焚燒，不再長久堆置掩埋場內。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言