蘭嶼垃圾掩埋場爆量 民代促清運紓解

台東蘭嶼鄉唯一的垃圾掩埋場，目前幾乎已飽和狀態，島上居民憂心旅遊旺季每日2至3公噸的垃圾量，恐讓掩埋場爆量，蘭嶼縣議員黃碧妹要求環保局設法解決。環保局表示，委外廠商正進入蘭嶼垃圾清運。

環保局代理局長郭建成表示，委外清運的廠商已在3月23號發包成功，並完成簽約，廠商目前已進到蘭嶼掩埋場開始清運垃圾，另透過中央經費爭取計畫型人力，再加上公所人力，協助全島岸邊垃圾清除。

他強調，蘭嶼海漂垃圾情形嚴重，爭取到海岸線清理專案，增加6名人力，從今年2月下旬，開始執行海岸、海灘和潮間帶的海漂垃圾清除，並將垃圾分類後，資源回收部分以船運到台東。

黃碧妹表示，蘭嶼每天的垃圾量為1.5公噸，旅遊旺季的時候每天增加2至3公噸，如再加上海漂垃圾，掩埋場幾乎不敷使用，這問題不能每年都一再發生，造成島上居民困擾，必須從長計議。