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520「我愛你」預約登記結婚多 基隆送造型紀念對杯

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
520「我愛你」預約登記結婚多，基隆送造型紀念對杯。圖／基隆市政府提供
520「我愛你」預約登記結婚多，基隆送造型紀念對杯。圖／基隆市政府提供

今天是2020年5月20，因520有「我愛你」諧音，各戶所有不少人預約登記，今天上午就有市政府產發處員工要到中正戶所登記結婚，市政府表示，在520等特殊日子辦登記結婚，送造型紀念對杯，增加喜氣。

「520，我愛你」，今天到戶政事務所申辦結婚登記，是個不錯的選擇，市府民政處戶政科長李金貴表示，520因為日期好記，是熱門的結婚登記日子，今天就有新人預約登記。

基隆市政府為鼓勵未婚市民成家，今年推出造型紀念對杯贈送活動，只要是設籍基隆市市民，在今年5月20日、七夕、9月9日、中秋節及雙十國慶日，在各戶政事務所完成結婚登記者，即可獲贈限量創意貓馬克對杯1組，數量有限，送完為止。

活動訊息可上基政府民政處網站(https://civil.klcg.gov.tw/)，同時基隆市政府也敬祝結婚新人婚姻幸福美滿、戀情長久。

結婚 520 基隆

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