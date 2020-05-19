房仲廣告賣凶宅「不是很凶不用怕」另類行銷掀熱議

一般人賣屋避談凶宅，宜蘭臉書社團今晚貼出一則售屋廣告，斗大的字寫著「凶宅」，有人看到廣告驚呆了，但廣告下方強調「不是很凶不用怕」，掀起網友熱烈討論。房仲業者證實，這間房真的是凶宅，很多人買屋一聽凶宅就怕，他乾脆清楚公布屋況，沒想到詢問度爆表。

房仲業者今天以報紙夾報方式刊登凶宅廣告，建坪34.3坪、要賣350萬元。廣告最上方寫出售「南方澳凶宅」，看了讓人嚇一跳；但下方以較小字體說明鄰魚市場，適做外勞宿舍，全新裝潢免整理，彈性隔間，管線重新拉設，安全沒煩惱…，重點是最後兩句「只是燒炭，不是很凶不用怕」。

有民眾拍下凶宅廣告，晚間上傳臉書社群，引起網友熱議，底下紛紛留言「看到凶宅售屋廣告，驚呆了」、「夏天應該很涼吧」、「我OK，你先買」、「先誠實再成交」、「看到不是很凶，我笑了」、「不用怕買起來，過幾年就沒人記得」。

網友瘋傳分享貼文，掀起討論話題。房仲業者表示，與其讓人聽到是凶宅之後打退堂鼓，倒不如先主動誠實告知，有意者再上門，沒想到另類的行銷手法，反而吸引很多人詢問屋況，詢問度相當高。

★警語：請珍惜生命。