宜蘭鐵路高架化可行性評估終於出交通部大門 報院核定

宜蘭爭取多年「鐵路高架化」建設可行性評估，今天終於出了交通部大門。由交通部把審查通過的評估報告書，送請行政院核定；縣長林姿妙與立委陳歐珀都接獲交通部告知好消息，預料行政院核定應無問題，接下來由交通部進入全案的綜合規畫及送環評。

宜蘭各界爭取鐵路高架化建設長達1、20年，縣政府提出的可行性評估一再被退，去年11月6日交通部召開宜蘭鐵路高架化可行性評估審查會議，審查後確認該案「原則可行、有條件通過」，必須修改補充，當時就差臨門一腳就能送出交通部。

縣政府修改的可行性評估報告書於今年3月間送交通部，交通部鐵道局4月21日通過，今天轉行政院核定，全案總算送出了交通部的大門。

縣長林姿妙今天得知好消息，除了感謝交通部支持，也請行政院繼續支持鐵路高架、高鐵延伸及東部快鐵等重大軌道建設，以完善宜蘭的聯外交通網絡。

縣政府已經建議交通部，倘高鐵與東部快鐵計畫有明確方案後，請交通部提供相關資料及補助規畫經費，縣府可即早因應，共同完成研議車站、路線周邊都市發展及交通整體規畫，以打造三鐵共構的便利交通環境，加速完成宜蘭交通軌道建設。

立委陳歐珀則說，樂見鐵路高架又往前一大步，待行政院核定後進入綜合規畫，第一期費用800萬元、第二期費用6000多萬元，這部分交通部也已考量納入前瞻2.0計畫補助，他會繼續努力監督相關單位，擔任中央與地方的溝通橋梁。