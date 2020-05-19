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基隆推美力校園計畫 前2期投入24億

中央社 / 基隆19日電

基隆市政府為打造友善校園空間，規劃共3期「美力校園運動計畫」，前2期投入24億餘元經費，最後階段打算藉由工作坊等形式凝聚新校園願景，向中央爭取老舊校舍改善經費。

基隆市長林右昌今天在市務會議後記者會表示，期待藉由滾動式的計畫修正，全面改善國中、國小的軟硬體與質量，不僅讓師生擁有優質教學空間，並與社區環境合為一體，配合社區培力基地及都市計畫，提供社區終身學習的核心設施。

市府教育處表示，計畫第一期「首部曲」，市府挹注7校共新台幣17.6億元，其中，已竣工的中正國中第1至3期全新海景校舍、暖暖高中活動中心及運動場和明德國中的明德樓與田徑跑道等綠建築各具特色，正在進行的則有仁愛國小與信義國小新校舍改建與停車場，及中興國小全校翻新。

此外，教育處指出，第2期「成銘曲」為即將進入設計規畫階段的成功國小、銘傳國中、大武崙森林運動公園等工程，預計總經費達7億餘元。第3期「美力圓舞曲」打算結合7所學校與建築團隊，透過工作坊引領師生創意發想和提案，並藉由成果發表提升學校建築與市民的貼近感，期盼擘劃新校園願景，形塑後向中央爭取老舊校舍改善經費。

綠建築 基隆

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