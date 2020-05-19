養雞場進駐花蓮遭民眾抗議 縣府考慮撤照

卜蜂集團欲在花蓮壽豐、鳳林等鄉鎮興建養雞場，遭民眾強烈抗議反對，由在地居民組成的「反卜蜂養雞場鳳林自救會」預計在明天上午在鳳林鎮抗議遊行，向縣長或鎮長遞交陳情書。花蓮縣政府今天表示，因近來民代、鄉親紛紛提出反對，因此縣府考慮「撤照」。

花蓮縣府指出，養雞場申請案縣府均依照中央相關規定依法依規辦理，申請單位先向地方鄉鎮市公所申請，依法審核初審通過後轉送縣政府，縣府再依據中央相關規定審核程序核准。

縣府表示，對於投資花蓮的產業，只要不汙染環境都歡迎，但養雞事業事涉敏感，民眾有知的權利，業者須善盡與鄉親溝通責任，因此在民眾尚未充分了解溝通同意前，縣府先予暫時擱置並考慮撤照。

業者除在鳳林、壽豐申請，目前又有玉里的業者遭鄉親反對，經查業者預計在花蓮壽豐、鳳林、光復蓋6座養雞場，包括樹湖、豐坪、鳳凰、中原、大榮、馬佛等5場各養2.5萬隻，之前核准的另有玉里大禹場7.8萬隻，瑞穗場2萬隻肉雞。

其中玉里大禹場養雞業者申請案等2案是代理縣長蔡碧仲核准，花蓮縣政府為避免厚此薄彼，故考慮將有爭議的新式養雞業者申請案一律撤照。

縣府表示，向來重視環境保護，花蓮永續發展的策略是觀光、農業、文化三大方向，如何在經濟發展與環境保育間謀求雙贏，打造花蓮縣永續發展之路，縣府會在鄉親鞭策下與鄉親共同努力向前邁進。